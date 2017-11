Gobierno y trabajadores comenzarán en diciembre a negociar el capítulo I para 2018

El Concello acogió ayer una mesa extraordinaria de negociación que dio continuidad a la celebrada la semana pasada y en la que aprobó provisionalmente el borrador de las bases del concurso para las jefaturas se sección, dando cumplimiento a la sentencia judicial que obligó al cese de tres jefas de sección para la provisión de estos puestos vacantes a través de una convocatoria por concurso con carácter previo a la adjudicación de los mismos.

Las funcionarias, que tras su cese se encontraban sin poder ocupar la jefatura ni el puesto en el que se encontraban anteriormente, por estar cubiertos, se encuentran ya trabajando nuevamente en adscripción provisional hasta el momento en el que se adjudiquen las plazas.

Presupuesto

Aunque en la reunión de ayer no se volvió a hablar ya del presupuesto de 2017, desestimado en el pleno extraordinario de esta misma semana y para el que se había alcanzado un acuerdo con los trabajadores con respecto al capítulo I, de personal, sí se convocó a la junta y al comité de empresa a una próxima reunión el miércoles 13 de diciembre, con el fin de iniciar las negociaciones del documento económico de 2018, en lo que a personal se refiere.

Aunque los trabajadores –concretamente la representación sindical de CSIF y UGT– defendían la aprobación de los presupuestos de 2017 con el objetivo de salvaguardar la Oferta Pública de Empleo, finalmente no se pudieron sacar adelante. Desde la CIG se habían mostrado críticos con el documento, indicando que se trata de un documento de “trámite” y que no incluía las bases de ejecución ni se les había dado información sobe el capítulo 2, correspondiente a las inversiones que afecta al material de trabajo de los empleados públicos.

Ahora, tanto desde el comité de empresa como desde la junta de personal se espera que puedan llegar a buen término las negociaciones del capítulo I del documento para 2018, de modo que pueda aprobarse un presupuesto municipal en este mandato.

De todos modos, pese a que las negociaciones comenzarán mucho antes que para las cuentas de este año, lo habitual sería, como señalan desde la representación de los trabajadores, iniciar las reuniones para este fin en octubre o noviembre y no a mediados de diciembre, aunque, en parte, podrían tener trabajo hecho con algunos de los acuerdos alcanzados para el presupuesto fallido de este ejercicio l