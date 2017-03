El Gobierno reduce a 36 millones las ayudas destinadas al plan Ferrol

El Consejo de Ministros autorizó ayer la convocatoria de préstamos a empresas industriales para impulsar sus inversiones por valor de 606,4 millones de euros, 36 para la comarca, dentro del Programa de Fortalecimiento de la Competitividad Industrial en 2017.

En las anteriores convocatorias del denominado plan Ferrol se habían destinado 45,7 millones y en otras anteriores, la de 2014 y 2015, quedaron desiertas al no presentarse proyectos, mientras que en 2016 solo se aprobaron créditos para iniciativas por 800.000 euros.

El régimen de concesión será de concurrencia competitiva en cada una de las once zonas geográficas específicas definidas y en la general, que incluye el resto del territorio del Estado español. Entre esas once zonas se reservan 36,56 millones para Ferrol, Eume y Ortegal.

El objetivo es que las empresas de este sector puedan ejecutar inversiones materiales destinadas a la creación o traslado de establecimientos industriales y ampliar su capacidad de producción instalada, así como mejorar o modificar sus líneas de producción.

Además, trata de incentivar las inversiones realizadas en el contexto de la digitalización industrial, de forma coordinada con la estrategia establecida por la iniciativa ‘Industria Conectada 4.0’, pudiendo financiar tanto la adquisición de aparatos y equipos de producción como los gastos de ingeniería de proceso de producción asociados a dichos equipos.

Según anunció, los préstamos se concederán a diez años, con tres de carencia, y el tipo de interés se determinará en función de la clasificación obtenida por el beneficiario durante la fase de evaluación y de la garantía constituida antes de la resolución de concesión, en una horquilla de entre el 1,575% y el 4%.

El importe del préstamo a conceder será del 75% sobre el total del presupuesto considerado como financiable y las garantías a constituir serán del 10% del préstamo solicitado y habrán de constituirse en el momento de la solicitud.

El Gobierno estima que podrían generarse en torno a 10.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos gracias a estas concesiones y espera que contribuyan a incrementar las exportaciones industriales, especialmente en aquellos productos con un nivel tecnológico más elevado. n