El gobierno modificará la RPT sin acuerdo con los sindicatos

La mesa de negociación ordinaria celebrada ayer entre el ejecutivo y los representantes de la Xunta de Persoal y Comité de Empresa evidenció una vez más que las propuestas planteadas por el gobierno no son suficientes para los trabajadores.

Desde el mes de febrero está pendiente una modificación en la RPT –Relación de Puestos de Trabajo– municipal que se ha abordado en varias mesas y que no ha contado con la aprobación de tres de los cuatro sindicatos con representación –CSIF, UGT y CIG–. Aun así, desde la Xunta de Persoal se explicó que la intención del ejecutivo es elevar a comisión de Facenda –se celebrará el viernes– la modificación, sin el apoyo sindical. Los representantes de los trabajadores explican que no están en contra de los cambios sino de que no se elabore una nueva RPT como demandan y para la que el gobierno muestra voluntad pero no se producen avances.

Otro aspecto en el que tampoco se ha alcanzado acuerdo es el reglamento de las bolsas de trabajo, punto que sí se retirará del orden del día de la comisión, a la espera de alcanzar algún acuerdo con la representación de los trabajadores en el Concello.

Tampoco cuenta con el visto bueno de los sindicatos –salvo CCOO– la propuesta del complemento específico para áreas de Benestar Social. En este sentido, matizaron que la diferencia está en la forma y no en el fondo, ya que aunque consideran que el incremento es necesario, hay que abordar toda la plantilla.