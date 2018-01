El gobierno no ha empezado todavía a negociar el capítulo de Personal de los presupuestos

La primera mesa de negociación convocada para este año entre el ejecutivo local y los representantes de los trabajadores municipales no abordó, entre los puntos incluidos en el orden del día, el capítulo I de los presupuestos municipales para 2018.

Aunque el regidor local, Jorge Suárez, anunció en el momento de que se desestimaron las cuentas que presentó para 2017 –que sí que estaban acordadas con los sindicatos– que el próximo mes de febrero quedaría lista la negociación de este apartado del presupuesto para poder entregar posteriormente a los grupos el texto y abordarlo para obtener apoyos y poder sacarlo adelante, esto parece ya un imposible, teniendo en cuenta que desde la Junta de Personal del Concello se indicó que no está convocada ninguna reunión más para este mes.



La mesa de negociación contempló la inclusión de puestos correspondientes al Imfacofe, Deportes y otras áreas en la Relación de Puestos de Trabajo municipal, como cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la bolsa de empleo del Concello, para la que está prevista la elaboración, en breve, de un nuevo reglamento. También se abordaron temas vinculados con la distribución de las jornadas laborales en el ámbito de la Biblioteca y la Casa de acogida. Fue en el capítulo de ruegos y preguntas cuando se pusieron sobre la mesa los presupuestos de 2018, en lo que respecta a los intereses del personal del Concello pero no se avanzó nada al respecto. De poco parece también que va a servir, como se explicó desde la Junta, lo que se negoció a finales de año para el presupuesto de 2017, que tenía carácter transitorio pero que no pudo salir adelante. Del actual, indicaron, “no hay nada negociado y aunque se dijo que se empezaría el 13 de diciembre y después el 18 de enero, no se ha abordado”, explicó Javier Sandá, presidente de la Junta de Personal.

Aunque se convoque alguna mesa de negociación este mes –por el momento no hay ninguna prevista– el proceso pasaría por la presentación de la documentación a los trabajadores, la celebración de algunas reuniones de grupo y el inicio de la negociación en la mesa pertinente, que, además tendría que reunirse probablemente en varias ocasiones.

Por el momento no se ha dado ningún paso, aunque desde personal se confía en que 2018 sea por fin el que cuente con presupuestos, que permitan mejorar algunas de las áreas carentes de personal suficiente.