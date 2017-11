El gobierno busca apoyos “in extremis” para evitar la quiebra de Emafesa

La aprobación de la tasa de saneamiento ha pasado de ser una cuestión de matices sobre la cuantía a cobrar o de si se trata de la impuesta por un partido o por otro a convertirse en un tema “de ciudad”. Así lo considera el gobierno local que, contra reloj y sin dudar en buscar el apoyo del PP recuperando la tasa del ejecutivo anterior, pide un acto de responsabilidad a la corporación para evitar que Emafesa inicie un proceso de liquidación, tal y como anunció la parte privada de la misma, Socamex, si el próximo día 21 no se ha aprobado una tasa de saneamiento que ayude a paliar las pérdidas, aportando los ingresos por el servicio de depuración.

El portavoz del grupo municipal de Fec, Álvaro Montes, y el edil Suso Basterrechea, informaron ayer de un último paso antes de la celebración del pleno del viernes –9.30 horas– para intentar alcanzar acuerdos “porque é unha cuestión que trascende ao goberno, é de cidade e unha responsabilidade colectiva”..

La reunión de esta mañana sentará en la misma mesa a representantes de la parte privada, a los portavoces municipales, al secretario y al interventor, y se trata, indicó el portavoz de Ferrol en Común, de transmitir y explicar la situación de la empresa y la repercusión que puede tener que el viernes no se levante la suspensión de la tasa.

Montes insistió en que están en juego los intereses de una empresa de capital público –el Concello es el propietario del 51% de Emafesa–, por lo que “que un xulgado considera que a causa de disolución é imputable ao Concello, faille un flaco favor á cidade”. No apoyar esta cuestión es, para Montes, “privilexiar o ben político ao ben común”.

Por eso, FeC confía en el apoyo del PP, ya que apuntó que se trata de defender una decisión compartida” y lo único, a su juicio, que separa a Fec del PP en esta cuestión “son os tempos, para eles son adagio cando deberían ser vivace, ya que el plazo expira el 21 de noviembre”.

Así las cosas, para el ejecutivo local lo más importante ahora es “o finaciamento da empresa”, aunque tanto Montes como Basterrechea indicaron que la tasa será revisable posteriormente, adaptándose a los costes. Por eso, dar largas significaría “un xogo político que fai dano a todos”.

A día de hoy, el levantamiento de la tasa no podrá producirse mañana en el pleno, ya que PSOE y BNG no apoyan una tasa que ellos mismos, con sus votos, suspendieron anteriormente, y el PP asegura que no votará a favor en tanto no se cuente con un informe del Consello de Contas y del Consello Consultivo de Galicia previos al pleno. l