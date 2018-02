El GES Mugardos confirma que sí evacuó a la anciana de Valdoviño que recibió la factura del servicio cuatro años después

El Grupo de Emergencias Supramunicipal de Mugardos confirmó ayer que sí efectuó en 2014 el servicio que el Concello ha reclamado cuatro años más tarde a una vecina de Valdoviño que fue evacuada de su domicilio durante un desbordamiento del Lago de A Frouxeira.

La octogenaria había denunciado que el Concello mugardés le reclamaba una factura por un servicio que su Grupo de Emergencias no había prestado cuando tuvo que ser traslada a Urgencias del CHUF aquejada de una dolencia. Sin embargo, el GES contradice a la afectada y asegura que, aunque no la llevó de vuelta a su casa, sí la ayudó a llegar hasta la ambulancia a primera hora de la mañana cuando la entrada de su casa se encontraba anegada por el desbordamiento del Lago.

Además, recuerdan, al día siguiente volvieron a acercarse al domicilio de la mujer, en la zona de A Frouxeira, a llevarle las medicinas que le habían recetado.

Los familiares de la octogenaria reclamaron al Concello que se anule el cobro de ese servicio que han recibido en una reciente notificación certificada, después de algo más de cuatro años. En total, son 273 euros los que el consistorio le reclama a la mujer por dos horas de trabajo de una bomba urbana ligera, de un pick up, del personal y 55 kilómetros por el viaje de ida y vuelta.

Desde alcaldía explicaron ayer que se analizará el recurso presentado por la afectada. l