Frente común en defensa del eje ferroviario entre Ferrol y A Coruña

La masa crítica que desde Fomento se reclamaba para demandar mejoras en el tramo ferroviario entre Ferrol y A Coruña tomó forma ayer en la reunión celebrada en el Concello de la ciudad naval, en la que tomaron parte representantes de nueve de los concellos por los que discurre el trazado entre la ciudad naval y la herculina, además de los diputados de En Marea Antón Gómez-Reino y Yolanda Díaz, y el senador socialista, Ángel Mato.

Entre las ausencias, la representación del Concello de Cabanas y el diputado Juan Juncal –que excusó ayer su presencia– y el presidente de la Diputación, Valentín González –que en principio anunció que acudiría pero finalmente no llegó a tiempo–. De este modo, el encuentro no contó con representación del Partido Popular, pero sí de distintas formaciones políticas.

Los alcaldes de Ferrol, Jorge Suárez; Narón, José Manuel Blanco; Neda, Ángel Alvariño; Fene, Juventino Trigo; Miño, Ricardo Sánchez; Betanzos, José Ramón García; y los ediles José Simoes, de Pontedeume; Daniel Carballada, Cambre y Rocío Fraga, A Coruña acordaron una declaración institucional conjunta por la mejora de este eje ferroviario, que no se quede solo en una demanda sino que exija presupuestos y plazos, apoyándose además en la declaración unánime del Parlamento Gallego a este respecto.

El alcalde y anfitrión del encuentro, Jorge Suárez, destacó que en este se marcaron dos objetivos claros, uno inmediato, que pasa por el incremento de frecuencias que compatibilice los servicios ferroviarios con la vida laboral y estudiantil de los vecinos de las comarcas, la mejora de la accesibilidad a las estaciones intermedias, un plan de fomento intensivo con bonificaciones que hagan atractivo el servicio, la inclusión en el Plan de Transporte Metropolitano o la eliminación del bypass de Betanzos.

A medio plazo, pero con dotaciones en los presupuestos generales de este mismo año, se demanda un proyecto para un tren de proximidad digno, con una infraestructura que no deje a la comarca fuera del Eixo Atlántico, combinando servicios directos y otros con paradas intermedias. Ya existía un convenio entre Xunta y Fomento en el año 2000 , que estaba valorado en 500 millones de euros y que supondría un trayecto sin paradas de 25 minutos entre Ferrol y A Coruña.

El alcalde señaló que los colores políticos no forman parte de estas reivindicaciones, sino que se trata de demandas ciudadanas que aglutina a medio millón de personas.

Por su parte, el senador Ángel Mato recalcó que se trata de una “necesidade urxente”, destacó que se está hablando de una cuestión de carácter institucional, alejada de colores políticos y apuntó que lo primero es estudiar las frecuencias de transporte para que ninguna población quede aislada. Mostró su apoyo al acuerdo alcanzado en el parlamento gallego y señaló que tanto en el senado como en el Congreso se iniciará una campaña para “levar a voz dos alcaldes e as súas demandas, como é o noso cometido”.

El diputado Gómez-Reino valoró que se cuente con una amplia representación en esta demanda y que no solo se quede en una declaración institucional, para que esta comarca no quede desconectada, con concreciones de plazos y presupuestos, en una apuesta clara por la movilidad.

La representante del Concello de A Coruña, la concejala Rocío Fraga, recordó que la ciudad herculina está bastante bien conectada con el Eixo hacia el sur pero la unión con el norte es una asignatura pendiente, por eso apostó por un servicio eficiente y eficaz “que nos manteña conectados aos concellos”. n