As Forcadas recupera seis puntos de su nivel tras las lluvias de los últimos días

El Concello de Ferrol informó ayer de que, tras los últimos datos registrados durante los primeros doce días del mes, el embalse de As Forcadas recuperó 6 puntos de su nivel debido a las fuertes lluvias provocadas por la borrasca “Ana”. Así, el pasado mes de noviembre, el pantano se encontraba a un 50,34% de su capacidad –una cifra que no se alcanzaba desde el 2003– y, a día de ayer estaba en casi el 55% (54,84%) –durante este mes de diciembre el mínimo llegó al 48,23%–.

Cabe recordar que la pluviometría media en el concello desde el 2001 al 2016 fue de 270 litros por metro cuadrado, frente a los 82,4 que marcó este noviembre, una época en la que el embalse solía estar al 80% de su capacidad. El nivel más bajo del pantano se obtuvo el 30 de octubre de 2001, con el 45,8% pero, sin embargo, al mes siguiente llovió tanto que el nivel se elevó hasta el 90% con precipitaciones de 396 litros por metro cuadrado.

Por este motivo, aunque en estos últimos días se recuperase en cierta medida la capacidad de As Forcadas pasando del 50%, este no se encuentra en niveles óptimos por lo que fuentes municipales aseguran que ”non é suficiente” debido a la “preocupante situación nun encoro do que tamén se surten os municipios da nosa contorna”. Así, y sin querer caer en el “alarmismo”, desde el Concello vuelven a hacer un llamamiento a la ciudadanía para concienciar sobre la importancia de aplicar las medidas de ahorro de agua en la medida de lo posible durante el consumo doméstico, “antes de ter que chegar a medidas máis restrictivas”.

Uso responsable

Una de las recomendaciones que dan desde la administración local es la restricción de agua en ciertos usos no esenciales como fuentes públicas, bocas de riego, llenado de piscinas o lavado de vehículos, así como la modificación de actos cotidianos como ducharse en vez de bañarse, no dejar los grifos abiertos o usar los electrodomésticos de lavado al máximo de su capacidad. Además de racionar el agua en los domicilios particulares, las actividades industriales y comerciales, así como las dependencias e instalaciones de titularidad municipal, también deben hacer lo propio para optimizar al máximo su consumo.

Instalaciones militares y portuarias, astilleros, residencias sanitarias, hoteles y centros comerciales también deben tomar medidas para ahorrar agua. Todas estas recomendaciones, tal y como indican desde el Concello, son “proporcionais e revisables en función das previsións meteorolóxicas e segundo avance o Plan de Seca establecido por Augas de Galicia e os estados de prealerta ou alerta que este establezca”. l