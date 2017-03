Fomento estudiará la opción de dotar a Ferrol de una estación intermodal

Los alcaldes de los concellos por los que discurre el trazado de ferrocarril entre Ferrol y A Coruña tiene el lunes, a las cinco de la tarde, una cita en la ciudad naval, junto a los diputados y senadores de la comarca y el presidente de la Diputación, con el fin de conformar un eje en la defensa del tren que une las dos ciudades y demandar acciones e inversión concretas del Estado.

El alcalde, Jorge Suárez, que actuará de anfitrión, considera que es inadmisible “ter un tren de viaxeiros de cercanías Ferrol-A Coruña sen ningún tipo de reforma desde 1913” y recordó que para cubrir el trayecto de 50 kilómetros se emplean actualmente una hora y 20 minutos de media.

Suárez se refirió a que una vez que ya se había convocado esta reunión e invitado a alcaldes y diputados del PP, “a Xunta, pola boca do amigo Tellado, leva agora aos titulares as necesidades de mellorar o tren para amosar unha preocupación que nunca tivo, no que parece un intento bastante patético e sen lexitimidade para reclamar agora o que non reclamaron antes”.

En este encuentro se pretende demandar “algo máis que palabras” y se pedirá una concreción presupuestaria y un cronograma de acciones para una línea de ferrocarril moderna. La reunión de ayer en el Ministerio de Fomento comenzó a abordar este tema y, además, se indicó que se estudiará la opción de dotar a Ferrol de una estación intermodal. Con respecto al tren al puerto exterior, desde el Concello se hizo llegar a Fomento la necesidad de una apuesta por el tráfico de mercancías, habida cuenta de que la conexión que se pretende “terá un impacto reparable na ría”. n redacción