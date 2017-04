La Fiscalía pide ahora 25 años de cárcel para el autor del crimen de Marta Sequeiro

La Fiscalía presente en el juicio por el crimen de Tejeras, que acabó con la vida de Marta Sequeiro en abril del pasado año, cambió ayer su petición inicial de 15 años de prisión por homicidio para el acusado de matar a la camarera del bar Bonky y solicitó que se consideren los hechos como un asesinato, en línea con la petición de la acusación particular que solicita 25 años de cárcel para Víctor Timiraos.

Esta inesperado cambio en la calificación del Ministerio Público –que fue objeto de la crítica de buena parte de la opinión pública– se dio a última hora de la sesión, tras las comparecencias de varios especialistas que pasaron ayer por la sala de la sección primera de la Audiencia Provincial.

Por una parte, los forenses encargados de realizar la autopsia detallaron el proceso de agonía que sufrió la víctima y recordaron, tal y como señalaban en su informe, que ninguna de las puñaladas que recibió Marta Sequeiro le causó la muerte, pero sí un sufrimiento que se prolongó durante varios minutos.

La forense que acudió al bar donde trabajaba Marta Sequeiro, aseguró que se encontró una “escena de tremenda violencia”. Sobre su muerte, tanto ella como su compañero del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en Ferrol explicaron que una puñalada que le afectó al pulmón “precipitó su muerte”. No obstante, aclarado que “todas en su conjunto”, en alusión a las más de 60 que recibió, le causaron la muerte.

También precisaron que murió por la abundante pérdida de sangre, en coincidencia con lo manifestado por agentes de la Policía Científica. “Se fue desangrando poco a poco”, expusieron ayer.

Por otra parte, los especialistas que examinaron a Víctor Timiraos echaron abajo la tesis de su defensa de que la combinación de alcohol con la medicación que estaba tomando le pudiese haber causado un estado de enajenación como el que el acusado alegaba. Incidieron en que la dosis recetada era mínima e inferior a la que se había expuesto.

También se descartó que el presunto asesino padeciese algún tipo de lesión cerebral, tal y como se afirmó en la primera sesión del juicio. Además, los peritos de la policía científica especificaron que las pruebas de ADN situaban al encausado en la escena del crimen y venían a demostrar la imposibilidad de indefensión de la víctima durante el ataque.

Tras estas comparecencias, ya al final de la sesión, la fiscal encargada del caso solicitó la palabra para exponer el cambio en su calificación y pedir, así, una condena de 25 años por un delito de asesinato al considerar que existió ensañamiento –no así alevosía– con el agravante de abuso de superioridad.

Por su parte, la defensa elevó a definitiva su petición, en la tercera sesión del juicio y que está previsto que termine mañana con la lectura de los respectivos informes de las partes. En concreto, la abogada de Víctor Timiraos solicitó la libre absolución, por la eximente completa de intoxicación, por encontrarse bajo los efectos del alcohol y un medicamento que tomaba, pero si no se estima esta circunstancia, espera que se tome como atenuante, por lo que la pena sería de cinco años de cárcel.

Hoy se procederá a los alegatos finales y el magistrado procederá a la redacción del objeto del veredicto para que el tribunal jurado delibere sobre los hechos y tome una decisión al respecto. Esta tarde o mañana podría conocerse el veredicto.

La familia de Marta Sequeiro mostró ayer su satisfacción por el cambio de calificación de la Fiscalía, cuya tesis inicial había sido duramente criticada y había originado diversas manifestaciones vecinales que la censuraban. l