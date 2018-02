First Lego League | El equipo Waterbot, del IES de Fene, ganador de la fase autonómica

Un gran ambiente fue el que ayer se vivió en el Auditorio de Ferrol en el marco de la celebración de la cuarta edición de la First Lego League Galicia organizada por la Universidade da Coruña bajo la coordinación del profesor José Antonio Becerra y que contó con la colaboración de Santander Universidades, Viaqua, Concello de Ferrol y Diputación da Coruña y el patrocinio de varias firmas.

Más de 200 estudiantes de entre 6 y 16 años de edad –divididos en dos categorías, una de 10 a 16 años y con carácter competitivo, y otra para el grupo de 6 a 10 años, sin clasificaciones–, acompañados por sus profesores y arropados por las familias y compañeros, demostraron su destreza en robótica al tiempo que dieron cuenta del laborioso trabajo de investigación llevado a cabo en torno al tema central de la edición de este año, el ciclo del agua.

Tras las deliberaciones del, la victoria del certamen recayó en el equipo Waterbot, del IES de Fene, lo que le permitirá representar a Galicia en la fase estatal de la First Lego League que tendrá lugar los próximos días 10 y 11 de marzo en Logroño.

La puntuación total lograda por los participantes fue la suma de las actuaciones realizadas tanto en el juego del robot –diseñado y construido con piezas de Lego por los alumnos en sus centros y con el que ayer tuvieron que hacer frente a una serie de desafíos– como por el desarrollo del proyecto científico y la exhibición de valores como el trabajo en equipo, la comunicación y la competición amistosa.

Además del galardón a los vencedores, fueron concedidos otros seis. Así, el Universidade da Coruña a los Valores First Lego League Casanovasquad, al Club de Ciencia del IES Sofía Casanova, de Ferrol; el Viaqua al Proyecto Científico “FrouxiMakers”, del CPI de Atios, de Valdoviño; el Santander Innovación al diseño del robots a “Os construtores”, del IES Virxe do Mar, de Noia; el Concello de Ferrol al Comportamento do Robot, al “Waterbot”, del IES Fene; el Fundación Princesa de Girona al Emprendimiento, al “PrixRoboters”, del ISP Laude Palacio de Granda de Siero (Asturias), el Premio Lego Robotix a las Jóvenes promesas recayó en “Cater Boys” del colegio Guillerme Brown, de Pereiro de Aguiar (Ourense).