Las Fiestas de Ferrol, de nuevo bajo la sospecha de contrataciones irregulares

El grupo municipal del Partido Popular denunció ayer irregularidades en la contratación de varios servicios de las fiestas de verano de Ferrol. La portavoz popular, Martina Aneiros, recordó que ya el año pasado denunciaron que el gobierno de Jorge Suárez anunciaba las fiestas de verano sin tener los contratos adjudicados y que este año la situación “ha empeorado”.

En este sentido, la concejala del PP Susana Martínez Galdós, advirtió de un hecho muy grave, “si no ilegal,” que puede ser objeto de denuncia en instancias judiciales. Los populares señalaron que el pasado lunes día 21 comenzó el montaje del escenario de la plaza de España, cuando aun ayer se celebró la mesa de contratación permanente con las propuestas de adjudicación del contrato a la empresa encargada de dicho montaje.

“Cómo es posible que una empresa sin contrato esté realizando el montaje, es lo que preguntamos a Jorge Suárez y al concejal de Fiestas, y ninguno de los dos fueron capaces de decirnos quién había dado la orden del montaje, de hecho afirmaron no haber dado instrucciones al respecto”, explicó ayer Martínez Galdós.

Las ediles del PP explicaron que los propios funcionarios que forman parte de la mesa de contratación “mostraron su incredulidad” cuando se enteraron por la denuncia del grupo municipal popular que el escenario se estaba montando, mientras a tres manzanas, en Armas, se decidía que empresa sería la encargada de llevar a cabo esas tareas.



Falta leve

“El Interventor del Concello advirtió que con su actuación el gobierno de la Marea de Jorge Suárez podría estar incurriendo en graves responsabilidades, incluso penales”, añadió Martina Aneiros, quien recordó que esta situación implica, por ejemplo, que no existan los planes de seguridad, por el simple hecho de carecer de ese contrato. “Al no haber contrato, tampoco se puede llevar a cabo la supervisión necesaria por parte del coordinador de seguridad del Concello de Ferrol” afirmó.

El alcalde de Ferrol, por su parte, reconoció ayer que el montaje de esta infraestructura se dio, en efecto, sin haberse adjudicado a ninguna empresa estas tareas, pero alegó que no hubo ninguna orden del gobierno a este respecto. Por ello, el ejecutivo local –incidió Suárez– ya ha iniciado un expediente de investigación para esclarecer porque se inició el ensamblaje de la infraestructura antes de tiempo.

En cualquier caso, el regidor ferrolano restó importancia a la polémica y calificó lo ocurrido como “un asunto menor”. “La oposición ha querido hacer de esto algo grave, pero lo cierto es que solo se trata de una falta leve por ocupación de un espacio sin autorización, de la cual la empresa adjudicataria tendrá que responder en su momento”, abundó el alcalde Jorge Suárez.

El primer edil arguyó, además, que esta firma adjudicataria, Sedega SL (especializada en eventos deportivos), era la única que había presentado una oferta a este concurso y que cumplía con todos los requisitos legales, por lo que su adjudicación en la Xunta de Goberno era ya un hecho.

El concejal de Cultura e Festas, Suso Basterrechea incidió respecto a las acusaciones de los populares que este año, y por primera vez en mucho tiempo, todos los contratos para las fiestas siguieron los canales administrativos pertinentes en tiempo y plazo antes del inicio de las mismas sin necesidad de acudir a la vía del reconocimiento extrajudicial del crédito, que fue una práctica habitual en los años y mandatos anteriores. De todos modos, Suárez reconoció que es necesario definir un departamento más específico para la organización de las fiestas.