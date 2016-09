La Festa do Pan de Neda calienta motores con la Ruta dos Muíños

Cerca de 70 personas realizaron ayer la “Ruta dos Muíños do Belelle ata a Fervenza” en Neda. La caminata salió desde la iglesia de Santa María y terminó en la Fervenza, haciendo paradas para conocer los diferentes molinos que se alimentan del río para funcionar –como por ejemplo el de Marraxón, el de Rueda, el de Alejandro “O Carrizo” o el de Bigotes–.

Además de las paradas necesarias para explicar este asunto, la guía de la ruta también quiso destacar la importancia del bosque de Ribeira, ya que está compuesto de especies autóctonas que han desaparecido de muchos otros lugares. Los caminantes también pararon sobre la una del mediodía en el polideportivo de O Roxal, para degustar pan, empanada y dulces hechos por panaderías de la zona. A las dos de la tarde regresaron al lugar de salida, la iglesia de Santa María.

Por la noche se celebró la “Noite de Bolos” en el paseo marítimo de Xuvia, con la actuación de Tardepiache, Cuchufellos y Banda Crebinsky.

PROGRAMA

Neda ofrece hoy una gran variedad de actividades debido a la celebración de la XXVII edición de la Festa do Pan.

A las diez de la mañana se abrirán las panaderías y la feria de artesanía y alimentación, para, a las once, realizar el pasacalles con música tradicional a cargo de Lumieira. A las doce del mediodía tendrá lugar el homenaje a las panaderas y panaderos de Neda al pie de la estatua de Carlos García.

Cuando finalice, la actriz gallega Isabel Risco dará el pregón y hará entrega de los premios del concurso del cartel anunciador y de la Ruta do Pincho.

Los Zares ofrecerán su música a partir de la una del mediodía. Los asistentes podrán degustar empanada, arroz, churrasco, pan, dulces, vino, café y agua por un precio de 12 euros.

Por la tarde volverá a haber pasacalles por parte del grupo Lumieira y a las 16.30 horas se iniciarán las actividades infantiles –“Obradoiro de Pan”con Gazapo y “Xogos” con Ubuntu–.

A las 18.30 horas Xoan Curiel dará un concierto para niños y a las ocho de la tarde se clausurará el evento con la música tradicional del grupo Malvela.