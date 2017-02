Los ferrolanos pueden plantear sus ideas “constructivas” sobre peatonalización

La información facilitada en la asamblea informativa del pasado miércoles sobre la peatonalización del barrio de A Magdalena puede consultarse, resumida a modo de paneles, en el vestíbulo del Palacio Municipal. En el Concello también se ha puesto a disposición de los ciudadanos un buzón de sugerencias, con el fin de recibir las propuestas “constructivas” que se consideren oportunas.

La técnica María Ramos, que participó en la elaboración de los distintos estudios con que se cuentan sobre movilidad en la ciudad y también en la propuesta actual de peatonalización, animó a la gente a realizar propuestas, con el fin de aportar ideas que sirvan para llevar a cabo la mejor actuación posible.

Así, aunque el debate del pasado miércoles se prolongó mucho más de lo esperado inicialmente, lo cierto es que las propuestas no fueron abundantes y los asistentes plantearon o bien su defensa de la peatonalización o bien críticas a esto, pero no aportaron alternativas a las propuestas municipales.

Los paneles explicativos dan cuenta, además, del plan de movilidad y espacio público de Ferrol, que data del año 2009, dejando de manifiesto que la apuesta por ganar espacio para los peatones es una cuestión que viene de antiguo y que no responde a una determinada ideología. Vinculada con la idea de la peatonalización, el Concello cuenta, además, con una serie de herramientas tecnológicas a disposición de los usuarios como un geoportal de accesibilidad, que se puso en marcha en el año 2010; la aplicación google transit para transporte público, desde 2012; y en 2015 se puso en marcha moovit, que indica las rutas en los diferentes medios de transporte posibles en la ciudad naval.