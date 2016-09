Los ferrolanos Jamie Fifthring son finalistas en el Premio Diputación

La banda ferrolana Jamie Fithhring anda The Fear disputará la final del Premio Musical de la Diputación de A Coruña, que se desarrollará el próximo 28 de octubre en el marco de un concierto colectivo que tendrá como escenario la sala O Túnel del Coliseo herculino.

La selección de los finalistas se dio a conocer ayer por parte del jurado. La formación local competirá con otras cuatro. Se trata de The Trunks (Sada), TwoFaces/TwoFaces & María Maquieira, Bala –ambas de A Coruña– y JMPérez, de Arzúa.

Los finalistas fueron decididos por un jurado compuesto por Ana Belén Tajes, Roberto Casteleiro y Marcos Payno y Mercedes Fernández-Albalat (secretaria), junto con la responsable del área de Cultura y presidenta del ente provincial, Goretti Sanmartín, que actuó en calidad de presidenta.

Los cinco grupos seleccionados se encuentran entre el total de 44 que, con sus respectivas maquetas, tomaron parte en la presente convocatoria.

Jamie Fifthring & The Fearg publica su primera disco de larga duración, “Torches in the Alley”, tras darse a conocer en 2014 con el vídeo single “Elbow Grease”. Desde entonces, la banda ferrolana ha recorrido todo el país, además de haber participado en el Festival Noroeste Pop Rock.

Según la revista “Mundo Sonoro”, Jamie Fifthring & The Fearg, dicha producción fue en 2015 uno de los diez mejores discos editados en Galicia.

El premio está dotado con 3.000 euros para el ganador y 2.000, 1.500 y 1.000 para los siguientes clasificados.

A los dos últimos les corresponde la misma cantidad.

Tras escuchar en una sola jornada las maquetas de los 44 grupos participantes, ahora los finalistas tendrán que hacer frente al directo con un concierto abierto al público. n