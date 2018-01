Una ferrolana con dos hijos a su cargo irá mañana a juicio por desahucio al no poder pagar el alquiler

El juzgado de Instrucción número 5 de Ferrol ha citado para mañana a Silvia, una mujer con dos hijos a su cargo, uno de ellos menor de edad, expuesta a un posible desahucio “por falta de pago do alugueiro” y pese a su “falta de recursos económicos”.

Así lo explicaron ayer desde la Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH) de Ferrol e Comarca y Stop-Desafiuzamentos de la Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra, que convocaron una concentración a las 10.45 horas delante de los Juzgados como muestra de “denuncia e solidariedade, por unha vivenda digna”.

La entidad explica que la familia monoparental no puede pagar el alquiler de 325 euros debido a que Silvia quedó en el paro sin cobertura por prestación de desempleo y que será el próximo 10 de febrero cuando empiece a cobrarlo –430 euros– por un periodo de seis meses.

“Ten solicitado vivenda social, bono de alugueiro social que só puido facer desde este 10 de xaneiro, pois estaba pechada a posibilidade de facelo desde o pasado 20 de novembro, ten posto solicitude de axuda por emerxencia social no Concello de Ferrol, estivo no Programa Reconduce de Ferrol, estivo na Oficina Antidesafuizamentos do Concello, e pasou sen nada este Nadal”, indicó la Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra, al mismo tiempo que destacó que ya tuvo una primera vista de comparecencia donde quedó aplazado el juicio que estaba previsto para el día 5 de este mes.

La agrupación denuncia la falta de soluciones y alternativas a este caso por parte de las administraciones, que tan solo le dijeron “que vaia buscando vivenda, dinlle desde a Xunta, pois van tardar en dar cunha solución. Nunha cidade con máis de 9.000 vivendas baleiras os poderes públicos non responden. Onde está o Programa de Vivendas Baleiras da Xunta? Onde está se queira o inicio do parque público de vivenda prometido nos programas electorais?”, apuntan desde la PAH y Stop Desafiuzamentos, al mismo tiempo que indican que, dados estos acontecimientos, “non temos máis remedio que denunciar públicamente esta situación para o que nos mobilizamos con ese fin”.

La falta de empleo y la crisis son características que destacan desde la Rede a la hora de hablar del problema de la vivienda, que hace que muchas personas como Silvia tengan “necesidades que non son máis que dereitos fundamentais vulnerados, o traballo, a vivenda, a alimentación... unha vida digna. Non podemos quedar calados, temos que romper o silencio e reclamar unha solución, solidariedade e xustiza”.

Todos los martes (excepto festivos) la entidad recibe en el local de Fuco Buxán (Armada Española, 32) a todo aquel que lo necesite, de cinco a siete de la tarde. Stop Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra está adherida a las PAHs y forma parte de la Coordinación Galega de STOPs e PAHs.