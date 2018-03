Ferrol sale a la calle para reivindicar la igualdad de género real en el 8-M

Miles de personas salieron ayer a las calles ferrolanas para pedir una sociedad más igualitaria y destacar el empoderamiento femenino en un 8 de marzo marcado por la implicación y la movilización mundial. A las doce del mediodía, varios puntos de la ciudad naval sirvieron de escenario para reclamar los derechos y libertades de las mujeres y denunciar realidades como la brecha salarial (de un 22,1% en Galicia).En la puerta de Navantia, las trabajadoras convocaron una manifestación y en el edificio administrativo de la Xunta, ante el cual se concentraron los estudiantes. El campus de Ferrol también celebró una concentración presidida por el rector de la UDC, Julio Abalde.

Miembros de la corporación municipal desplegaron la bandera feminista en el Concello y cientos de personas marcharon hacia el Cantón, donde las mujeres de marzo del 72 –homenajeadas este año con el décimo Premio 8 de Marzo– hicieron un llamamiento para que se siga peleando por lo que es justo: la igualdad de género. “Agora tedes uns métodos distintos, as novas tecnoloxías, pero iso non indica que non vos teñades que organizar para defender os vosos dereitos”, indicó Sari Alabau; “O camiño foi moi longo e difícil pero foi posible gracias ás que estades hoxe aquí”, argumentó por su parte Ánxela Loureiro, pidiendo un cambio de pensamiento y lenguaje.

Encarna Puentes terminó el turno de intervenciones entonando el “A la huelga compañeras” y, acto seguido, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de crímenes machistas, al mismo tiempo que se plantó una rosa por cada mujer asesinada desde el pasado 25 de noviembre.

Los sindicatos CCOO y UGT estuvieron presentes en esta manifestación, mientras que la CIG convocó una concentración a las 12.30 horas delante del edificio de la Xunta y el Marcide. La jornada terminó con una gran manifestación desde la plaza de España hasta Amboage.