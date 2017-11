Ferrol prepara la restauración del dique civil de mareas de A Cabana, el único que se conserva en Europa

La recuperación del dique de mareas de A Cabana es uno de los proyectos en los que ha puesto mayor empeño el ejecutivo local, y en el que colaboran las áreas de Promoción Económica e Emprego y Urbanismo.

El alcalde, Jorge Suárez, y el concejal de Promoción Económica, Álvaro Montes, dieron a conocer ayer pormenorizadamente en qué consistirá esta rehabilitación a la que se destinarán en el trienio 2017-18 y 19 un total de 217.390 euros, con una aportación del Concello de 67.390 euros.

Con esta iniciativa, que pondrá en valor el único dique de mareas, con carácter civil, que se conoce en Europa –hay otros tres pero son militares–, el Concello quiere redescubrir para los ferrolanos este punto del municipio y darlo a conocer también desde el punto de vista turístico.

El dique se restaurará a través de un proyecto presentado por el Concello en el marco de Grupo de Acción Local pesqueira Golfo Ártabro Norte, que consiguió en la convocatoria de este año la subvención de la Consellería do Mar para el desarrollo local participativo.

El regidor, Jorge Suárez, explicó que el proyecto se llevará a cabo en tres anualidades –a este año se reserva únicamente la difusión del proyecto del que ayer se presentó un vídeo que recuerda el origen del dique–, con el año 2018 como el de desarrollo del grueso de las intervenciones.



Restauración

Las intervenciones que se llevarán a cabo en A Cabana pasan por actuaciones tanto en el dique propiamente dicho –extracción de los lodos del fondo y limpieza de los muros de contención y la cantería– como en el muelle –reconstrucción de la parte del muro caído al norte de la boca del dique, recuperando los mampuestos y sillares que permanecen en la ribera–.

Además, en la explanada se talarán los árboles existentes, de pequeño porte, se levantarán los tocones que afloran en la superficie, se demolerán los restos de la solera de hormigón y se recogerán, almacenarán y catalogarán las piezas de cantería y hormigón existentes en el terreno.

Para completar la intervención se actuará sobre el muro de contención, con una limpieza del mismo y la demolición de elementos que han sido añadidos y pertenecerían, por tanto, a la construcción original.

El proyecto incluye también la reconstrucción de parte del tinglado o cobertizo primitivo. Se trata de una edificación abierta, construida mediante pórticos de estructura de madera, que se encontraba en el oeste del ámbito del dique, adosado al muro de contención.

En total, el espacio de actuación tiene una superficie de unos 5.000 metros cuadrados en la zona de A Cabana.

El regidor local valoró en la presentación del proyecto que se trata de un proyecto "tan ambicioso como fermoso para este goberno e pasa pola posta en valor dunhas instalacións que no seu día foron productivas no sector do mar e que na actualidade representan un dos poucos exemplos de diques mareales".

Suárez apostó por lo que considera un proyecto “de cidade” en el que no solo está implicado el Concello de Ferrol sino que se cuenta con la colaboración y cooperación de otras administraciones como la Autoridad Portuaria, la Xunta, la Unión Europea o la Universidade da Coruña, lo que permite, dijo, “artellar proxectos conxuntos que redundan en beneficio do municipio”.