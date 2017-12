Ferrol y Narón urgen una reunión con Augas de Galicia para buscar una solución al saneamiento

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, y la regidora de Narón, Marián Ferreiro, firmaron el pasado martes un escrito dirigido al director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, mediante el cual le urgen manter una reunión a tres bandas de “inmediato” para buscar una solución “de común acordo que evite abrir novos conflitos entre administracións veciñas polo necesario saneamento da ría, unha cuestión que atinxe e preocupa a veciñanza dos nosos concellos”, manifiestan.

“O incumprimento na redacción dun borrador de convenio baixo uns parámetros claros e concisos e xa acordados –polas Alcaldías de Narón e Ferrol– está a por en risco o desenvolvemento do saneamento integral da ría nun marco xurídico axeitado, cooperación que é un deber ineludible de Augas de Galicia, que ten a competencia concreta de control e supervisión do servizo”, manifiesta la misiva.

Con este hecho, ambos alcaldes quien dejar claro que apuestan por “acadar unha solución política conxunta” al conflicto. Consideran que “a dilación indebida do organismo autonómico pode supor a consolidación dun convenio que naceu de xeito provisorio de cara a unha supramunicipalización da xestión do servizo, de forma mancomunada, e participada polas tres administracións”.

Suárez y Ferreiro mantuvieron una reunión el pasado 22 de noviembre en la que, “dando mostra do seu afán e capacidade negociadoras”, reconocieron que el convenio firmado en su día entre Augas de Galicia y el Concello de Ferrol “debe ter un carácter provisional que non resulta debidamente clarificado naquel documento”.

Precisamente, el pleno de fin de mes de Narón ratificó el requerimiento efectuado al ente dependiente de la Xunta y a Ferrol para dejar sin efecto y sin vigencia el acuerdo de colaboración entre estas dos últimas administraciones para la encomienda de la gestión de explotación, mantenimiento y conservación del sistema de saneamiento y depuración del concello de Ferrol firmado el pasado mes de agosto. Según apuntó en su día Ferreiro, el hecho de postergar a Narón a un segundo plano supone un incumplimiento del convenio firmado en su día entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y Aguas de Galicia en el que se preveía la gestión por parte de este organismo autonómico, o bien por un organismo supramunicipal.

Por esto, los dos concellos, que comparten y compartirán el saneamiento de la ría, exigen a Augas de Galicia que la duración del convenio con Ferrol termine el 1 de agosto de 2018. A partir de esa fecha, “calquera decisión sobre a xestión da depuradora e demais infraestruturas vencelladas ao saneamento deberá consensuarse entre as tres administracións implicadas: Augas de Galicia e os concellos de Ferrol e Narón”, aseguran ambos alcaldes.

En el caso de que no se materialice ese acuerdo en el plazo indicado, la gestión revertirá inmediatamente a Augas de Galicia, “única entidade que asumiu con carácter indefinido esa xestión nun convenio subscrito o 27 de decembro do ano 2013 coa Confederación”.

De producirse un documento consensuado a tres bandas, Suárez y Ferreiro, están “decididos e dispostos” a mantener el compromiso político ya acordado en el pasado sobre el financiamiento del 70% (Ferrol) y 30% (Narón) entre ambos concellos. Los dos apuestan por la supramunicipalización de la gestión y la resolución de las cuantías pendientes de pago, acordadas, reservadas y previstas para tal fin.