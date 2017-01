Ferrol y Lugo apuestan por un nuevo año de municipalismo

Las fiestas navideñas queman en la jornada de San Xiao su último cartucho, en una fecha, la del patrón de la ciudad, en la que las corporaciones de Lugo y Ferrol se reencuentran para fortalecer los lazos de hermanamiento que las unen oficialmente desde el año 2000.

El teatro Jofre se engalanó para la celebración del patrón de la ciudad, llenando su aforo no solo para recibir a los hermanos lucenses sino para acoger el acto de entrega del galardón de Ferrolán do Ano e Insignias de Oro de la ciudad.

Antes de comenzar el acto institucional, que contó con la presencia de autoridades civiles y militares, los homenajeados firmaron en el Libro de Oro de Ferrol y fueron recibidos, a continuación por la música de la Bandá Ferrolá, que con el “Desfile de Caballeros” precedió la apertura del telón.

Con imágenes de la ciudad y sus principales baluartes como el Arsenal, la construcción naval, las playas y sus edificaciones modernistas proyectadas, las dos corporaciones conpartieron espacio para entrelazar un año más los lazos de ciudades hermanas. El acto se repite en Lugo coincidiendo con el San Froilán y de nuevo ayer se vieron las caras el alcalde ferrolano, Jorge Suárez, y la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, para reivindicar aspectos de futuro conjuntos.

De este modo, el regidor local aseguró que el hermanamiento está más vivo que nunca y lo hizo en un día en el que se trata, explicó, “de ensalzar o sentimento ferrolán” con el deseo común de “poñer as dúas cidades no mapa”.

Suárez se refirió a la muralla lucense, Patrimonio de la Humanidad, y a la iniciativa del gobierno local de ir abriendo la muralla de Ferrol para comunicar la ciudad con el mar.

Entre las cuestiones comunes a ambas localidades, el ferrocarril y las comunicaciones volvió a ponerse sobre la mesa, como ya es también tradición cada año, con el fin de mejorar las comunicaciones y apostar por el futuro.

También resaltó el alcalde que ambos gobiernos se encuentran en minoría y apostó para este 2017 por “bos desexos e cooperación dos intereses de cidadepor riba doutros”.



invitados

La alcaldesa de Lugo destacó que aunque se viven momentos en los que se cuestiona el valor de las instituciones “hai que falar delas en maiúsculas” y apostar por el municipalismo. Con respecto a la relación entre Ferrol y Lugo valoró “a ambición de ambas por crecer, que é o que nos axuda a medrar e a non quedar relegados a un segundo plano”.

El desarrollo conjunto en materias de infraestructuras, despegue económico, cultural y turístico fueron apuestas de Lara Méndez en su intervención en los actos de San Xiao.

Ambas corporaciones se intercambiaron los regalos de rigor.