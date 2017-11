Ferrol estuvo representada en Bruselas en el marco de la campaña “En Negro”

La concejala de Muller Saínza Ruíz representó a la ciudad de Ferrol en el acto organizado en el Parlamento Europeo para presentar la campaña “En Negro” que se lleva a cabo en 72 concellos gallegos, entre los que se encuentra la ciudad naval y otros de la comarca. Representantes de los Concellos de As Pontes, Cerdido y Ortigueira también formaron parte de la comitiva que viajó a la capital belga para mostrar la labor que se está haciendo desde los municipios para luchar contra la lacra social de la violencia de género.

En este sentido, Saínza Ruíz explicó el contenido de la iniciativa “coa que Ferrol pretende ser un dos referentes na loita contra a violencia machista”.

La concejala recordó que “fomos convidados polo grupo confederal da esquerda unitaria europea e presentamos ante a comisión polos dereitos da igualdade da muller e contra a violencia machista, ante a presidenta lituana –Vilija Blinkeviciute– e o vicepresidente portugués –Joao Pimenta– esta iniciativa encabezada pola concelleira de Compostela Marta Lois”.

Ruíz aseguró que “foi un momento moi ilusionante, cun debate moi nutrido, no que puxemos enriba da mesa a loita contra a violencia machista dende o local para chegar ao parlamento europeo, que ás veces non ten ese contacto coas administracións locais”.

Además de las reuniones explicativas, el exterior del edificio del Parlamento acogió un acto de visibilización de la campaña gallega por parte de un colectivo de acción en la calle, Somoslag, de Viveiro.

El objetivo final de esta iniciativa llevada a Europa es que Galicia –con 53 muertes desde 2003– simbolice en la institución comunitaria “a repulsa e a loita colectiva contras as violencias machistas, na antesala do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contras as Mulleres”. l