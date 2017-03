“Ferrol cuenta con elementos poéticos muy interesantes como la derrota o la lucha”

Uno de los habituales de la Semana de Poesía Salvaxe, Víctor M. Díez, regresa hoy a la ciudad para realizar una lectura comentada de algunos de sus textos, poniendo especial relevancia en su último libro, “Todo lo zurdo” (Varasek, 2016). La cita, organizada por el Club de Lectura y que lleva por título “O poeta con nós”, tendrá lugar a las 19.30 horas en la Biblioteca Municipal.



El leonés se muestra con ganas de volver a la ciudad naval, de la cual confiesa sentirse “enamorado”. “Los que hemos pasado por la escuela de Poesía Salvaxe hemos creado un vínculo muy bonito con Ferrol, un lugar tan extremo que cuenta con elementos poéticos muy interesantes, como la derrota, el saber ponerse en pie, la lucha, el estar al margen pero a la vez en todo... Yo voy siempre con devoción”, explica.



Solo tiene una propuesta que hacer para darle más protagonismo al mar. “Estaría bien que quitasen el muro y, si no, decirle a Suso Basterrechea que si no nos lo dejan tirar por lo menos que nos dejen escribir en él”, comenta entre risas.



La interpretación es algo que no puede faltar en los recitales de Víctor M. Díez ya que, al llevar años trabajando con actores y músicos en diferentes proyectos, “cuando hago una lectura en seco, como yo le llamo, procuro darle un poco de vida porque mi poesía linda mucho con el texto dramático.”



poesía salvaxe

Precisamente este año será el décimo en el que se celebre –el próximo mes– el certamen creado por los poetas ferrolanos Guillermo Fernández y Karlotti, a los que felicita por su enorme trabajo. “Me parece alucinante que la hayan mantenido en pie. Dice mucho de la ciudad”, al tiempo que le lanza un piropo a uno de los fundadores: “Karlotti mantiene viva la llama de la lectura y de la poesía; él mismo más que poeta es poema”.



El manifiesto de la Semana de Poesía Salvaxe 2017, escrito por Nicanor Parra, destaca dos afirmaciones con las que Víctor M. Díez coincide totalmente: “a poesía para os nosos maiores foi un obxecto de luxo pero para nós é un artigo de primeira necesidade” y “o poeta está aí para que a árbore non creza torcida”. “La poesía sigue siendo necesaria y en varios sentidos, porque aunque no sea de una manera evidente, su discurso se renueva e intenta que no sea básico”, comenta Díez.



En relación con este sentido reivindicativo, el poeta participó el mes pasado en su tierra en el I Encuentro de Poetas Latinoamericanos, Canción de las Orillas, donde uno de sus objetivos era mostrar “palabras contra el muro”, en referencia a Donald Trump. “Nos parecía que era el momento de iniciar ese puente porque, efectivamente, aunque muchas veces hemos estado separados por un mismo idioma, quisimos poner en vlor nuestra lengua frente a lo que se nos viene encima”.