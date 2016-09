Feijóo volvió a la comarca para llenar con su mitin el auditorio de Narón

El candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, volvió de nuevo a la comarca de Ferrol en este caso, y tras presentar la semana pasada el programa electoral de la zona, a Narón, donde celebró un mitin en el auditorio. Este se llenó para recibir al presidente en funciones, que estuvo acompañado de los candidatos Diego Calvo –número 1 por A Coruña– y el local Hipólito Fariñas.

Feijóo aludió, como también hizo en Vigo por la mañana, a que Galicia debe consolidarse como “mellor lugar para formar unha familia”. Aludiendo a su lema de campaña, el candidato popular a la Xunta señaló que “fálase facendo” y por eso “hoxe Galicia está onde está”, refiriéndose a los “logros” del PPdeG en ocho años de legislatura, que pretende seguir consolidando, con actuaciones como el centro de salud de Narón.

Se refirió también al debate televisado y aseguró que “despois de onte sabemos que a oposición non ten programa”. En la misma línea Hipólito Fariñas se mostró convencido de que “non temos nada enfrente. Dos que dicían que Feijoo se ía ir, non queda ninguén”.

Feijóo concluyó el mitin animando a votar, al indicar que “non nos sirve con gañar. Precisamos unha maioría. Precisamos cada voto”, un llamamiento en el que incluyó a “esos socialistas que non queren ver ó PSdG sometido a Podemos”.