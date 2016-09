Feijóo: “Non queremos para Galicia un goberno como o que ten Ferrol”

Un público totalmente entregado y un teatro Jofre abarrotado mostró el apoyo a Alberto Núñez Feijóo y a los candidatos ferrolanos Miguel Tellado y José Manuel Rey Varela.

Con intervenciones en las que se intercalaron vídeos sobre Ferrol y sobre la necesidad de continuar el proyecto de Feijóo, el acto comenzó con la presentación de la portavoz municipal, Martina Aneiros, y concluyó con el candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, que aludió a la presencia ferrolana en el Parlamento gallego.

De este modo, recordó que empezaron en esta legislatura tres ferrolanos –Yolanda Díaz, Beatriz Sestayo y José Manuel rey– y “unha delas está en Madrid e a outra aínda está no PSOE e, por agora, no Concello de Ferrol”. De ahí, indicó la necesidad de que vuelvan a ser tres y “neste caso, os tres do PP, porque os demáis partidos non levan a ningún candidato ferrolán que vaia ter presenza no Parlamento”, aseguró Feijóo.

Feijóo, al igual que anteriormente Miguel Tellado, deseó para Galicia “un goberno que non sexa o de Ferrol” y habló de dos opciones, o el PP o el gobierno “do lío”, de muchas fuerzas políticas que pretenden un pacto de despachos “e non un pacto cos cidadáns, nas urnas, como queremos nós”.

El candidato a revalidar la presidencia recordó los logros del partido en la ciudad naval y comprometió “dez anos de carga de traballo para Navantia” y conseguir “a depuración 100% da ría, que comezou o PP e concluirá o Partido Popular”.

Tellado, por su parte, aseguró que “el proyecto serio y responsable lo encarna Feijóo” y apuntó que es imprescindible “frenar a los populistas de un candidato que hace un mes era juez y nunca ha gestionado nada”. Adudió a Villares como el nuevo Beiras “igual de maleducado pero una mala copia” y criticó al ejecutivo local, gobernado por FeC, incluido en las Mareas, “que no es capaz de desbrozar el rural, aprobar unos presupuestos o solucionar un barrio sin agua durante trece horas”. La suma de las decepciones la encarnó Tellado en la socia de gobierno, Beatriz Sestayo, por lo que aseguró que los populares “no queremos para Galicia lo que pasa en Ferrol”.

También el candidado local José Manuel Rey se refirió a los cambios surgidos en Galicia y en la ciudad durante este mandato autonómico, con “las tasas universitarias más bajas de España, la ratio de profesores por alumno más alta, la tarjeta de bienvenida para los nuevos nacimientos o la apuesta por los mayores”. Por eso, aseguró, “Feijóo no le falló a Galicia ni a Ferrol y su comarca”. De igual modo que consiguió, indicó, “gradas con barcos”, Feijóo logrará ahora “liderar la transformación de los astilleros del siglo XXI”, afirmó el candidato Rey Varela.