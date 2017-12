La fábrica de Gamesa en As Somozas ultima el encargo de dos parques en Tenerife

La planta de Gamesa en As Somozas apura el suministro del encargo firmado con DISA, una empresa canaria líder en la distribución de productos energéticos, para la que construirá un parque eólico de 23,1 megavatios (MW) en la isla de Tenerife.

La factoría somocense ya terminó la fabricación de las 33 palas del modelo G114-2.1 MW –ya se han firmado pedidos por más de 2.500 MW desde su lanzamiento–que se colocarán en los parques de Bermejo y Vera de Abote, ubicados ambos en la localidad tinerfeña de Arico.

La construcción del parque eólico ya se ha iniciado y ahora comienza la fase de suministro y montaje. Al tratarse de un parque llave en mano, Siemens Gamesa se encargará también de toda la infraestructura necesaria para la instalación y operación del proyecto, cuya puesta en marcha está prevista para la segunda mitad de 2018. Con este proyecto, Canarias avanza en su objetivo de llegar a instalar en 2018 los 436 MW de eólica otorgados en 2016 por el Ministerio de Industria.

Las líneas de producción se centran ahora en la fabricación de otras 99 palas de este mismo modelo (un total de 33 turbinas) para varios proyectos en el sur de Italia, aunque para clientes externos. Además, la factoría ha terminado recientemente la fabricación y el envío de otras 30 palas para el parque Valiente, situado en Huesca, donde se llevará a cabo las tareas de construcción, operación y mantenimiento.

La planta de Gamesa en As Somozas, que no se verá afectada por el ERE de la compañía, tiene una carga de trabajo asegurada hasta el año 2019.