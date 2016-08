Exigen “transparencia” en la selección de personal en el Concello

Tres trabajadores del Concello de Ferrol han presentado en el registro municipal un escrito con el fin de poder participar en el pleno que se celebra hoy y denunciar, con la lectura de un texto, la falta de “transparencia” que, a su juicio, ha existido en el nombramiento de jefes de sección de diferentes áreas.

La denuncia surge a raíz de una moción que los grupos socialista, Ferrol en Común y BNG, han presentado para su debate plenario y a través de la cual se insta a Navantia a que realice de modo “transparente e en base a criterios de mérito, igualdade e capacidade as contratacións e a incorporación de persoal por concurso de méritos”. La moción se debe a una denuncia del comité de empresa de la factoría que criticó en su día la adjudicación “irregular” sin “criterios de igualdade, mérito e capacidade” de 25 trabajadores.

Los empleados municipales que han presentado el escrito en el Concello manifiestan su “absoluta sorpresa e indignación en relación con esta moción”, no por el contenido de la misma sino por lo que califican de “hipocresía e falta de coherencia” por parte del gobierno municipal.

Se refieren con esta afirmación a que el pasado mes de febrero, el ejecutivo local adjudicó tres jefaturas de sección, explican, “sen transparencia e con absoluto desprezo ós criterios de igualdade, mérito e capacidade, xa que non houbo o correspondente concurso de méritos transparente e público”. Según explican los tres trabajadores en un escrito, que piden que sea leído en el pleno de hoy cuando se debata la moción de Navantia, las designaciones se realizaron “a dedo”, asegurando, además, que el propio gobierno municipal encargó un informe jurídico externo a un bufete de abogados, a raíz de las reclamaciones de estos trabajadores, y que concluye diciendo que “os nomeamentos das xefaturas de sección foron realizadas prescindindo totalmente do procedemento legal establecido”.

La moción a la que se refieren los trabajadores municipales se presenta a través de PSOE, FeC y BNG y no estaba incluida en el orden del día de la sesión plenaria ordinaria prevista para el pasado jueves 22 de septiembre.

Esta nueva moción se incorpora al pleno, aprovechando que este fue suspendido la pasada semana por el luto oficial decretado por el Concello por la muerte de un menor en Esmelle.

Además de esta moción se incorpora también la ya anunciada por el BNG sobre el suministro y mantenimiento del contrato eléctrico, que cobró actualidad tras la entrega del informe encargado por el ejecutivo local que da la razón a la hipótesis de que se puede romper el contrato en marcha y optar por otras fórmula como la de remunicipalización del servicio o adjudicación por separado del mantenimiento y la gestión de la electricidad.

La decisión se encuentra ahora a la espera de la ratificación de los técnicos municipales del Concello de Ferrol.