Europa premia dos muestras de buenas prácticas en la ciudad

El regidor ferrolano aprovechó ayer la ocasión para felicitar a la ciudad porque fue elegida por la Dirección General de Fondos Comunitarios como un ejemplo de buenas prácticas y transparencia, en referencia a la rehabilitación del centro cívico de Ferrol Vello y la Oficina de Atención al Peregrino. “Van estar representantes da comisión europea o 14 de xaneiro tomando imaxes da oficina porque é un exemplo que queren dar a coñecer no resto de Europa non só pola actuación en si, senón pola publicidade e transparencia que se lle deu, asi como pola empregabilidade” ya que se llevó a cabo a través de un taller de empleo, señaló ayer Jorge Suárez en el que se incluyeron a tres trabajadoras.

Al hilo de este asunto, el regidor ha reiterado la intención del gobierno local de abrir en 2017 un albergue de peregrinos “para dar xa un conxunto único ó que é a partida do Camiño Inglés”.

El alcalde ferrolano indicó que no se cansará de reclamar al Ministerio de Defensa la cesión del Edificio de Aduanas para tal fin y aseguró que no se descarta la idea de pedir colaboración a otras administracines como la Diputación da Coruña para su adquisición.

De no resultar efectivo este traspaso, también existe la posibilidad de utilizar una serie de propiedades que ahora son municipales fruto de la ejecución subsidiaria y que fueron donados por sus propietarios al Concello.

“Creo que Ferrol ten, a través do turismo, unha fonte de ingresos que aínda que non é o sector que consideramos primordial para a creación de emprego senón a industria, creo que debe ser o complemento perfecto e que hai unha vía aberta para explorar”, al tiempo que aseguró que “é moi positivo para a cidade que sexamos exemplo de algo en Europa”. n