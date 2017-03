Esteiro y Caranza recuperarán su memoria obrera a través de los recuerdos vecinales

Con el objetivo de recuperar la memoria obrera de la ciudad y el autoestima de los barrios, la concejalía de Participación Cidadá pone en marcha un programa intergeneracional que cuenta con la implicación y la participación de las asociaciones vecinales de Caranza y Esteiro.



“Memoria dun século”. Bajo este nombre se enmarcarán los encuentros entre las distintas generaciones para hablar sobre la lengua, oficios, antepasados, creencias, personajes locales, reivindicaciones, emigración... Se llevará a cabo todos los martes en el local de la AVV de Caranza y los miércoles en el de Esteiro a las cinco de la tarde desde el 28 de marzo y hasta el 24 de mayo. El programa está diseñado en seis sesiones de una hora y media cada una y no se necesita inscripción previa. “O atractivo paisaxístico, natural e histórico de Ferrol non ten comparación”, indicó el concejal del área impulsora, Álvaro Montes.



El historiador Marcos Abalde, colaborador en la iniciativa, indicó que lo que se pretende es “abrir un espazo de diálogo de conversa entre os veciños para tecer a historia social do barrio”, al tiempo que indicó que hay muchos datos que la mayoría de la gente desconoce como que “Esteiro é o barrio obreiro máis antigo de Galicia e posiblemente de Europa e nel conformouse a conciencia obreira, a dignidade de pobo traballador”. “Non é casualidade que nacese alí Pablo Iglesias, nin que o partido comunista tivese a súa primeira sede, nin que se agochase Antonio Santamaría, o último alcalde republicano de Ferrol, e sobrevivise”, explicó Abalde.



El programa también incluye dos “Encontros da Memoria” para tratar de conformar una especie de revista oral con los resultados del proceso. Desde el Concello aseguran que el lugar ideal para llevar a cabo estas reuniones sería en el centro educativo de cada barrio. n redacción