El ejecutivo aprueba su ordenanza de protección y convivencia animal

Con la despedida del concejal más veterano de la corporación, el popular Guillermo Evia, comenzó ayer el primer pleno ordinario del año, con pocos puntos en el orden del día pero mucho debate, ya que algunos concejales descendieron al detalle en algunas cuestiones, que se alejaban bastante del tema inicial.

El alcalde, Jorge Suárez, despidió a Guillermo Evia agradeciendo su “lealtade coa cidade, aportando ideas para a mellora de Ferrol”. Por su parte, el edil saliente manifestó el privilegio de haber trabajado “por y para mi ciudad” y agradeció a los exalcaldes Juan Juncal y José Manuel Rey haber contado con él. Tuvo también palabras de recuerdo para los funcionarios, especialmente los que trabajaron con él en el área de Urbanismo, señalando su agradecimiento “del que también es funcionario y técnico”, dijo.

De la despedida afectuosa a un concejal se pasó al reproche de la actuación del que en su día fue nombrado Ferrolán do Ano por el Concello de Ferrol, José Luis Pego. Todos los grupos municipales apoyaron por unanimidad la retirada de esta concesión, denunciando los hechos delictivos por los que se encuentra en la cárcel y recordando, además, la situación de muchos preferentistas y personas que confiaron en las entidades bancarias, de las que se lucraron otros con indemnizaciones millonarias.



contratos de servicios

El área de Servizos centró la mayor parte de los puntos de debate del pleno de ayer, desde los estrictamente económicos –se llevaron modificaciones de créditos por un valor de 323.000 euros referidas muchas de ellas a empresas del sector– a los de gestión, como la ordenanza de Benestar Animal, que resultó aprobada inicialmente, por mayoría –con 12 abstenciones–.

La inexistencia de un contrato eléctrico en vigor o de recogida de basura –en ambos casos se está preparando una adjudicación puente de corta duración para analizar la fórmula de prestar un servicio público– fue criticada por los grupos de la oposición, que denunciaron la excesiva demora desde que se anunció esa intención de hacer municipales estos servicios. El mismo retraso que, como viene siendo habitual en todas las sesiones plenarias, se echó en cara al ejecutivo sobre los presupuestos municipales, no presentados.

La propuesta que sí vio la luz fue la de la ordenanza municipal de protección de animales y convivencia responsable. Aunque todos los grupos valoraron la necesidad e contar con esta norma y el edil del área, Jesús Victoria, destacó la amplia participación de entidades animalistas, asociaciones y grupos políticos, también se echaron en falta varias cuestiones por parte de la oposición, especialmente del PP. Desde este grupo, el concejal Francisco Javier Breijo dejó de manifiesto sus conocimientos del mundo animal –es veterinario de profesión–, poniendo en evidencia el desconocimiento generalizado en ámbitos como el mundo felino, al hablar incluso de “gatos callejeros y ferales” y dejar claro que en este ámbito del bienestar animal todavía queda mucho por hacer. El responsable de la concejalía agradeció sus “lecciones” y recordó que todas sus aportaciones habían sido tenidas en cuenta en la nueva ordenanza.

La tan manida playa de perros todavía no figura por ningún lado en la ordenanza– aunque el responsable de Benestar Animal se comprometió a “luchar por ella los dos años que quedan– ni se dan cuenta de campañas de esterilización de las colonias de gatos callejeros –se contabilizan en la ciudad 40, de 15 a 20 gatos cada una–, entre otras cuestiones. Se reconoció, sin embargo, que es un avance contar con esta norma a la que el edil titular del área reconoció que habrá que dotar de presupuesto para ponerla en marcha. n