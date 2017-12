Edu Pereira, Emilio Castro, Pablo Galdo, Carmen Diego y Adega, nuevas insignias de oro

El día de San Xiao, patrón de la ciudad y día de celebración del hermanamiento entre Ferrol y Lugo, se entregarán los galardones de Ferroláns do Ano 2017 y las insignias de oro de la ciudad, que reconocen la labor de entidades o personas a título individual que destacan en el desempeño de sus porfesiones.

El Concello anunció ya que el Universitario Ferrol y las Irmandades da Fala en Ferrol –recogerá el premio el Toxos e Froles– han sido elegidos como Ferroláns do Ano y ayer, tras una junta de portavoces municipales, dio a conocer los nombres de quienes recibirán en esa misma jornada festiva las insignias de oro de la ciudad.

Galardonados

El fotógrafo ferrolano Edu Pereira, trabajador de Navantia, y nominado al premio Goya de fotografía de libre creación es uno de los galardonados este año con la insignia de oro. Junto a él estarán, como premiados, el propietario del ultramarinos El Rápido, Emilio Castro Luaces, con medio siglo al frente del establecimiento y miembro de la extinta Asociación de Agentes Comerciales, de la Cámara de Comercio y ACOF, que recibe el premio en reconocimiento al comercio tradicional de la ciudad y a su papel en el impulso económico de la misma.

Los éxitos del pianista Pablo Galdo Vigo serán también reconocidos por la corporación ferrolana. Es uno de los artistas de renombre internacional y de los más destacados de su generación, con conciertos en escenarios de todos el mundo desde Corea u Omán a Islandia Estados Unidos o China.

El papel de la investigación y la profundización en el ámbito de la salud ha sido valorado al reconocer a Carmen Diego Roza, neumóloga del CHUF, con otra de las insignias. Su esfuerzo en el estudio de las consecuencias de la exposición al amianto y la puesta en marcha de una unidad específica desde 2008, por la que han pasado miles de afectados por esta enfermedad la hacen merecedora del premio.

Finalmente, la asociación ecologista Adega, que celebró su 40º aniversario el año pasado recibirá la quinta de las insignias de oro, por su trabajo en la concienciación y la conservación natural del medio. l