“Este disco ha sido un reto”

Llevan más de dos décadas juntos y eso, para ellos, es ya un gran mérito. Como también lo ha sido el haber logrado sacar el nuevo disco, “4” (autoeditado), cuyo proceso de grabación y edición se ha prolongado durante cinco años y que llega una década después de su anterior LP “Compositum” (Toopah!, 2007). El resultado: un doble vinilo con 15 temas que reúnen en cierto modo parte de las inquietudes e influencias de una banda que sigue fiel a su seña de identidad: “el no decir que no a nada”.

Los ferrolanos Window Pane, están abiertos a diferentes estilos musicales, lo que quizá tenga que ver con el hecho de que en el grupo todos componen –imprimiendo así cada uno su sello particular– y tres cantan. “Nos suelen salir cosas muy distintas que abarcan muchos estilos”, comentan.

Esta libertad y amplitud de miras les ha permitido crear un trabajo realmente ecléctico en el que Lorena (batería y voz), Mito (guitarra), Chechu (bajo y voz) y Willi (guitarra y voz) dan rienda suelta a su particular sonido, tejido a base de hardcore, metal, grunge, rock intenso e incluso cierta cadencia pop.

El proceso de creación del nuevo trabajo ha sido duro, por lo que la satisfacción de verlo publicado es enorme. “Ha sido un reto haber editado este trabajo”, destacan. Grabado en Estudios Anca, en Neda, con Víctor Gacio, fue masterizado por Víctor García en Estudios Ultramarinos Costa Brava (Sant Feliu de guíxols, Girona), asumiendo la propia banda la producción del disco. La ilustración de la portada es obra de Laura Wächter.

Los ferrolanos contaron además para su disco con colaboraciones que enriquecen el sonido como la “steel guitar” de Álvaro Lamas, el vibráfono de Marcos Sánchez, el saxo de Reich Glez Churchs o los teclados de Johnny “Fingers”.

entradas

El trabajo, ya a la venta, será presentado mañana viernes, en la Sala Super 8 de Ferrol, en un concierto que dará comienzo a las 22.30 horas. Las entradas cuestan cinco euros y pueden comprarse de forma anticipada en la propia sala y en la Vella Fábrica de Lapis, establecimiento situado en la calle Lulgo , 61, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.