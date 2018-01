La Diputación reivindica la “utilidad y necesidad” de los medios locales

El Teatro da Beneficencia sirvió ayer de escenario para presentar el libro sobre “La Voz de Ortigueira” (“O impacto da prensa local na configuración do tecido social e político, o caso de ‘La Voz de Ortigueira”), editado por la Diputación de A Coruña para culminar los actos conmemorativos –ya hubo un curso en al USC y una exposición en el Concello– por el centenario de la publicación nacida en 1916. El presidente de la institución provincial quiso reconocer “a utilidade e necesidade dos medios de comunicación locais” y ensalzó la figura del fundador del periódico, Jesús Fojo, un “pioneiro nas experiencias de xornalismo cidadá que puxo o seu esforzo por xuntar ao mesmo nivel ás personalidades relevantes no ámbito político e institucional coas opinións e inquedanzas dos veciños e veciñas da comarca”, indicó González.

En la presentación también estuvieron presentes la directora de La Voz de Ortigueira, María del Carmen Fojo, la decana de la Facultade de Humanidades de la USC, Isabel González Rey, el periodista Ernesto Sánchez Pombo y el alcalde del municipio, Juan Penabad, que manifestó que esta nueva edición contribuye a difundir “un dos símbolos máis salientables do noso concellos”, así como que el libro “merece ser conservado nas bibliotecas públicas e nos fogares de todos os orteganos”.

Tanto Fojo como Sánchez Pombo solicitaron a González Formoso apoyo para crear un museo sobre el semanario y la historia de la imprenta de la familia Fojo, en la que se llegaron a editar hasta 30 publicaciones periodísticas, algo que se comprometió a estudiar el presidente de la Diputación para “apoiar unha iniciativa emprendedora e pioneira”.

El volumen sobre el vicedecano de los semanarios gallegos – el “Heraldo de Vivero” comenzó a editarse en 1912–, está coordinado por Alba Silva Rodríguez y en él participaron Ramón Barro, Ángel Tristán Pimienta, Xosé Neira Cruz, Luis Celeiro, Xosé López García, Ernesto Sánchez Pombo y Carlos Neira Bronch, entre otros. l