La depuración funcionará “de forma transitoria” sin tasa de saneamiento

Los portavoces de los distintos grupos municipales y el alcalde, Jorge Suárez, se sentaron por fin conjuntamente para abordar el tema del saneamiento de la ría. Hicieron falta tres plenos sin acuerdo para que llegase el momento de decidir, de una vez por todas, poner en marcha el saneamiento y no precisamente como se insistía en esas sesiones plenarias, después de la aprobación de la tasa de saneamiento, sino antes y, en principio, sin ella.



El alcalde, Jorge Suárez, informó al término de la reunión de portavoces –en la que también participó el BNG aunque no está de acuerdo con la fórmula sobre la que se está trabajando– del acuerdo entre los representantes de Ferrol en Común, Álvaro Montes; PP, Martina Aneiros; PSOE, Beatriz Sestayo; y Ciudadanos, Ana Rodríguez que pasa por activar el saneamiento en la fecha comprometida del próximo 1 de abril.



Para que estos plazos puedan cumplirse, se trabaja en una posible puesta en marcha del servicio previa a la entrada en vigor de la tasa de saneamiento.



Suárez indicó que lo que se buscó con esta reunión es “darlle continuidade ao acordo plenario que era sencillo e claro, activar o saneamento, e darlle as coberturas suficientes a esta proposta”. La fórmula para poder activar la depuración de las aguas se estudiará en el seno de Emafesa –con participación privada en un 49% y pública en un 51%–, ya que la intención es que, de modo transitorio, funcione sin tasa para los ciudadanos, durante un período de dos o tres meses, tras el cual se analizarán los costes y se fijará la cuantía.



Así las cosas, el alcalde explicó que “hai que darlle unha formulación xurídica ao sistema para que o saneamiento quede blindado, garantizado e suficientemente financiado para darlle continuidade no tempo e pasar páxina de este episodio”. Se garantizaría, de este modo, la prestación estable del servicio de depuración de las aguas negras de la ría de Ferrol.



Otro de los acuerdos alcanzados por los cuatro portavoces fue la solicitud de una reunión inmediata con Roberto Rodríguez, director de Augas de Galicia, para analizar las posibilidades existentes.



contradicciones

El único partido que ha mostrado su rechazo a este acuerdo ha sido el BNG, que ya había dejado claro el pasado martes, 21 de marzo, durante el pleno extraordinario que debatía la tasa. El portavoz nacionalista, Iván Rivas, acudió a la junta de portavoces convocada este jueves “por respecto aos grupos ao contrario do que o goberno fixo con nós no pleno pasado”, aludiendo así a que el alcalde, Jorge Suárez, no dejó que el BNG explicara por qué no se unía al acuerdo conjunto, tras anunciarse la suspensión de la sesión plenaria.



Con relación a los acuerdos adoptados ayer, Rivas aseguró que su grupo “non vai participar na decisión de poñer un imposto ás nubes, é decir, depurar augas pluviais”. El nacionalista también mostró su rechazo “á idea de entregar a depuradora a Emafesa”, aludiendo, además, a que, de este modo, se consigue “aumentar o seu negocio en lugar de exixirlle aos propietarios da infraestrutura, Augas de Galicia e Acuaes, que a poñan a funcionar de xeito inmediato, tal e como é a súa responsabilidade”.



Rivas criticó que estas decisiones suponen validar los convenios del mandato del PP y no implican reclamar ni reparaciones ni obras. Considera también “unha contradición evidente” que se inicie la depuración sin tasa, cuando el argumento que se esgrimía es que era imposible un saneamiento sin tasa.