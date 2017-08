Cumprir os acordos asemblearios (LX)

Finalizada a asemblea, a agrupación irmandiña comezou de camiño a tentar dar cumprimento aos acordos aprobados na mesma.

Xa no propio número en que A Nosa Terra informaba do acontecido na asemblea viguesa, se insertaba este breve texto, titulado “Un consello”, asinado polo Dr. Banet Fontenla:

“Convén fincar na custión de propaganda e actuación política, e ver d’organizar unha xunta ou directorio ou algo que se mova e que se endereite a vermos d’estreitar relacións con nazonalistas catalás, bascos, etc., pois aínda que non poida haber un partido nazonalista español, xurdido no espírito de uniformidade, cousa pol-o xeito que podería facerse e o traballo de todos e cada un dos nazonalismos ibéricos cobraría novos azos ao se sentire xunguido ao esforzo dos demais” Como se ve, unha aportación para facer efectivos os teóricos lazos de unión con nacións irmáns, un dos aspectos en que na semblea se fixera bastante fincapé.

Nesta liña, chamemos internacionalista, axiña se deu cumprimento ao acordo vixésimo primeiro, que falaba de redactar unha protesta contra os bárbaros atropelos que estaban a cometer os ingleses na Irlanda, protesta sería elevada á Embaixada británica de Madrid. A Nosa Terra, de 15 de maio -reparemos en que era o primeiro número publicado após a asemblea-, reproducía o texto, en francés, do documento que se lle entregara ao “Embaixador da Inglaterra en Madrí”, acompañado dunha nota na que se di que “A protesta ía dupricada, en francés e galego”. Chama a atención que, aínda que nesa altura o francés era a lingua da diplomacia por excelencia, non se tivese incluído tamén o escrito en inglés.

Nese mesmo número de 15 de maio, o boletín recollía tamén a posta en marcha do segundo dos acordos, o que falaba de que o Consello Permanente se dirixiría a todos os escritores e artistas galegos preguntándolles a súa opinión a respecto do nacionalismo. No escrito -sen dúbida ningunha redactado por Vicente Risco- pregábase aos destinatarios -”figuras da Nosa Terra mais saintes nas letras, nas artes e nas ciencias”- que tivesen a ben honralos “c’o seu juicio, seja éste adverso ou favorábel, coincidente n’algo ou diverxente âs cheias”, sobre a liña do movemento galeguista irmandiño.

Non sabemos o eco que ese escrito tería. Si coñecemos, porque a publicou o xornal nacionalista no seu seguinte número, de 31 de maio, a resposta de Joaquín Villa Lorenzo. Este señor -descoñezo de quen se trata- iniciaba a contestación ao requirimento manifestando que non se consideraba “personalidá de ningunha cras” e finalizaba enviando un “aprauso sinxelo e forte” polos acordos tomados na asemblea, mais “protestando enérgicamente contra o númaro 13, por consideralo contrario ôs direitos dos homes libres, base da nosa aspiración”.

Lembremos que ese décimo terceiro acordo dicía: “Sin que o ordene o Direitorio, ningún afiliado nin grupo nazonalista pode axudar a ningún partido político”.

Ao tempo, a organización nacionalista atendía aos asuntos do día a día. O 12 de maio morría Emilia Pardo Bazán. Xa no número de 15 de maio, tres días despois da morte da condesa, A Nosa Terra publicou un breve solto -”A Pardo Bazán merecía máis”-, no que a publicación recoñecía que tiña censurado moitas veces a defunta porque “no seu corazón a corda galega andaba a floxear case sempre”. Non obstante, insistía en recoñecer o seu talento, “superior ô de case todol-os membros da Academia Española xuntos” así como que fora “unha das mulleres máis groriosas do mundo. Y-a primeira da Hespaña. Era o valor intelectual maor da Cruña pol-o mesmo”.

Como non podía ser doutra maneira, a directiva da Irmandade da Fala participou, xunto coas doutras institucións da cidade, na procesión cívica de homenaxe á falecida Emilia Pardo Bazán que finalizou diante do seu monumento no xardín de Mëndez Núñez. Ademais, Peña Novo foi un dos concelleiros elixidos polo pleno para formar parte da comisión encargada da organización dese acto do domingo 22 de maio e outros de homenaxe á escritora falecida.

Tres días despois da morte de dona Emilia, morría na Coruña Francisco Tettamancy. A publicación nacionalista, no seu número de 31 de maio, dedicáballe o artigo “Don Fuco o ‘vir bonus’”. Nel resaltábanse as súas cualidades humanas. “Aquel home tan bô, tan nobre, tan servicial, tan sinceiro, aquel home todo corazón, tan namorado da Patria, tan ensebre do que se pode decir, coma de ninguén, que non deixa un sô enemigo, témolo perdido para sempre”. Engadía que “Con do Fuco perde a Cruña un dos seus homes representativos; e perde Galiza un propagador das suas grandezas. A’Irmandade da Fala’ da que foi un dos fundadores entusiastas, ha de choralo sempre, como xa ven chorando a outros.Na ‘Irmandade’ ten dado conferencias, en ‘A Nosa Terra’ ten escribido páxinas cheias d’interés, c’os irmandiños interviu en algúns actos de propaganda. ¿Como esquencelo pois?”.

Celebrouse tamén na Coruña unha velada homenaxe de lembranza na que tomaron parte membros destacados das Irtmandades. Falaron Villar Ponte, Lugrís e Peña Novo e léronse textos de Carré Aldao, Florencio Vaamonde e Johan Viqueira, ademais dun soneto de Blanco Torres.

Como xa se viu, outro dos acordos da III Asemblea, o vixésimo quinto e último, fora o de dirixirse aos sete concellos de maior poboación de Galicia co rogo de que nas festas oficiais izasen a bandeira galega nos seus Pazos Consistoriais. E iso fixeron.

Con data de 2 de xuño, Bernardino Varela do Campo envioulle unha carta a Manoel Antonio na que, entre outros asuntos, se refería ao que acababa de suceder no Concello de Vigo en relación coa bandeira galega. Dicíalle: “Nós temos que chegar a exercer a tiranía con aqueles probres d’esprito que aínda non chegaron a decatarense da sua misión. Temos que ser aqueles tiranos, que c’a sua tiranía queren facer homes libres. ¡Tiranía Santa! ¡Abenzoada sexas!

¿Que pensades facer c’os estrangeiros do Concello de Vigo, que reprobaron o poñer a nosa enseña galega, no Casal do Concello de Vigo? Dime unha cousa ¿que gente é esa que rige a cidade da Oliveira? ¿Seredes capaces de cuspir publicamente na faciana d’eses que opóñense aos destinos futuros da Terra?

¿Hai en Vigo, gentes, homes galegos de dinidade que teñan a insensibilidade esperitoal merecente, e que seian capaces de estreitar a man e convivir n-esa convivencia que chaman social? ¿non seredes capaces de illar aos vermes peludos que arrastran os seus anelos pol-o chan?

Pon-me ao corrente de todo o que ahí facedes, e dille a Lustres Rivas que me mande un numero da Concordia que fala do caso da nosa bandeira do Concello de Vigo”.

O poeta esqueceu responder e só o faría un mes despois, en carta de 3 de xullo, na que, despois de recoñecerse un vago, maniféstalle “Tan lonxe vai o asunto de Vigo que case é inútil que intente dicirche nada novo sóbor d’él; xa ti debes estar farto de saber o remate”. Aínda así escribe: “Mando co-ista carta un exemplar da ‘Concordia’ nde falaba Lustres d’a Bandeira”.

O que non esqueceu foi dar pública resposta ao concello elaborando, con Xavier Soto, unha folla voandeira da que falarei na seguinte entrega.