Cultura introduce nuevas propuestas en la ambiciosa programación para 2017

El área de Cultura de Ferrol, dirigida por el edil Suso Basterrechea, no permitirá echar por tierra todo el esfuerzo realizado a lo largo de 2016 para lograr situar a la ciudad naval en la primera órbita a nivel de la comunidad gallega en cuanto a oferta cultural se refiere.

Lejos de bajar la guardia, el primer semestre de 2017 llegará cargado de nuevas e interesantes propuestas musicales y artísticas dirigidas a todos los públicos y en los que tendrán cabida reconocidos artistas internacionales y también los de la comarca.

Se trata de una programación “ambiciosa”, variada y de gran calidad, que dará protagonismo a la música, danza y teatro y que pretende seguir convirtiendo los espacios culturales de la ciudad en un punto de encuentro y motor de dinamización social.



cineconcertos

Basterrechea avanzó ayer las citas previstas para la primera mitad del nuevo año, entre las que se incluyen novedosas propopuestas. Es el caso de los Cineconciertos, recuperando así la antigua fórmula de proyecciones de cine clásico acompañadas por música en directo.

El ciclo contará en este primer tramo del año con Jordi Sabatés (11 de febrero); Pegasus (11 de marzo); y Caspeverk Trío (28 de abril). Todos tendrán lugar en el Teatro Jofre. “Será unha auténtica delicatessen”, aseguró ayer el concejal.



pequemúsicas

También habrá música en el Jofre para el público infantil y familiar a través del programa de conciertos semididácticos “Pequemúsicas”.

Serán los domingos 19 de febrero, 9 de abril y 7 d mayo a cargo de los grupos Petit pop, La Maquiné y The Pinkertones, respectivamente.



son aloumiños

Otra de las novedades de la programación cultural para el nuevo año llega da la mano del ciclo Son aloumiños, música íntima de grandes artistas –procedentes de países como Estados Unidos, Líbano, Reino Unido o Francia– en pequeño formato para las noches de los miércoles en la capilla del Torrente Ballester.

Configuran el cartel Terry Lee Hall (24 de enero), Nadinne Khouri (15 de febrero), Daniel Martin Moore (8 de marzo), Françoise Breut (19 de abril), y John Smith (10 de mayo).



a feira do xoves

Sobre este mismo escenario del Torrente continuará el ciclo “A feira dos xoves” que ha registrado un gran éxito de público a lo largo de este 2016, llenando en varias ocasiones la capilla del centro cultural.

A lo largo del primer trimestre de 2017 actuarán en el marco de esta propuesta Wilson & Friends (2 de febrero), Juno & Darriel (2 de marzo), Rubia (6 de abril), Javier Ruibal (4 de mayo), y Amparo Arias (1 de junio).



o jofre ao vivo

En cuanto a los conciertos musicales que tendrán lugar en el Jofre, estos comenzarán el próximo 12 de enero con la actuación de Nani Jazz Trio. Le seguirá, al día siguiente, la artista local María Manuela, para continuar la programación el 9 de febrero con el inicio de gira del batería ferrolano Miguel Lamas Quartet. Marlango, el 3 de marzo, y The Limboos (10 de junio), completan las citas previstas hasta el momento.



artistas internacionales

En los seis primeros meses de 2017 pasarán por el Auditorio Ferrolano artistas de reconocido prestigio a nivel internacional para ofrecer sus conciertos de gran formato, actuaciones que supondrán la única oportunidad de ver a estos músicos en la comunidad gallega.

Abrirá el cartel el día 24 de marzo la banda polaca de música folk Kroque. El ciclo continuará el 1 de abril con Glen Hansard; Ute Lemper tocará el 8 de abril; Salif Keita hará lo propio el 5 de mayo, y Madeleyne Peiraux (19 de mayo).



música clásica y popular

La amplia oferta se completará con las citas enmarcada en la temporada regular de música clásica de la Sociedad Filarmónica Ferrolana en colaboración con el Concello, así como con las actuaciones mensuales gratuitas de la Banda Ferrolá de Música en el Auditorio ferrolano.