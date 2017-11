El concierto del dúo Witkowski abrió ayer el telón del concurso de Piano

Es uno de los premios de piano más prestigiosos del panorama mundial y eso se refleja año tras año en la calidad de los intérpretes –todos de edades comprendidas entre los 16 y 35 años– que en cada edición optan por incluir la cita ferrolana en su circuito.

El XXXI Concurso Internacional de Piano, que ayer abrió el telón en el teatro Jofre con el concierto inaugural a cargo del dúo formado por Fabio y Gisele Witkowski, medirá en esta edición a un total de 22 músicos procedentes de 12 países –Japón (2), China (3), Corea del Sur (4), Hong Kong (1), Taiwan (1), Ucrania (1), Rusia (2), Azerbaiján (1), Rumanía (1), Portugal (1), Italia (2) y España (3)–.

Todos ellos iniciarán esta tarde –entre las 17.00 y las 22.00 horas– en el teatro Jofre las primeras pruebas eliminatorias, que tendrán una duración máxima de 35 minutos por cada uno de los intérpretes. Esta primera fase se prolongará hasta el lunes, para dar paso el martes y miércoles a la segunda eliminatoria –con una duración máxima de 50 minutos por intérprete–, a la que podrán acceder un máximo de 12 participantes.

Todas estas sesiones estarán abiertas a todo el público interesado y la asistencia será totalmente gratuita.

El jueves, los tres finalistas se desplazarán a A Coruña para realizar el primer ensayo con la Orquesta Sinfónica de Galicia –bajo la dirección de José Trigueros Segarra–, con la que repetirán pruebas el viernes por la mañana ya en Ferrol para ultimar el concierto final del concurso que ese mismo día por la tarde, a partir de las 20.30 horas, tendrá lugar en el Auditorio Ferrolano –las entradas para el mismo cuestan 10 euros–.

Serán pues ocho días de intensa actividad con el piano como protagonista y con la ciudad ferrolana como escenario de un concurso con más de tres décadas de vida y que cuenta con un gran prestigio internacional.

Así lo destaca Narciso Pillo, director de la Banda Ferrolá de Música y coordinador de un premio que, según destaca, continúa teniendo una gran acogida entre los participantes, aun teniendo en cuenta que “es muy difícil traer a Ferrol a tantos pianistas jóvenes de la elite mundial”.

A diferencia de todas las demás citas de estas características, el concurso ferrolano es el único que se retransmite en directo on line, vía streaming. Se trata, según Pillo, de “facilitar que todo el mundo vea lo que se hace aquí”.

Este año no hay ningún intérprete gallego en liza, por lo que no podrá ser entregado el premio Gregorio Baudot destinado al colectivo. La presencia española llega de la mano de José María Aragón Verdugo, Carlos Marín Rayo y Leonel Morales-Herrero, que también optarán a un galardón de 2.000 euros.

Premios

El ganador del Concurso Internacional de Piano Cidade de Ferrol recibirá un premio de 12.000 euros; 6.500 el segundo; y 4.000 el tercero. La cita, tal y como manifestaba hace unos días el concejal de Cultura de la ciudad Suso Basterrechea, implica un gran esfuerzo económico por parte del Concello pero tiene su recompensa en el altísimo nivel de los participantes. l