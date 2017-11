El Concello presentó sus alegaciones al cambio de gas propano a gas natural

La concejala de Urbanismo, María Fernández, dio cuenta de la presentación de alegaciones por parte del Concello al cambio de gas propano a gas natural planteado por Gas Galicia, dando así cumplimiento a dos mociones plenarias y a las consideraciones del ejecutivo.

Las enmiendas conjuntas –aunque la edil señaló que los grupos no realizaron ninguna aportación a las alegaciones y solo la portavoz de Ciudadanos pidió a los servicios jurídicos esas aportaciones– se refieren a diferentes aspectos como la falta de legitimación causal de Gas Galicia, ya que no es la dueña de las instalaciones ni tiene la titularidad de autorizaciones cuyo cambio que solicita, no está acreditada la operación de concentración a Gas Natural GLP ni que Butano haya transmitido la titularidad de los depósitos. Además, el Concello considera que el proyecto no cumple los criterios de la autorización ni se acredita el cumplimiento de cálculos para entender bien dimensionada la red existente.

También se alega, entre otras cuestiones, que no se respetan compromisos asumidos en los contratos, no se informa a todos los usuarios, además de las repercusiones tarifarias del cambio, ya que el gas licuado es más barato que el natural.



Escrito de Gas Glicia

Mientras continúan presentándose alegaciones al cambio de gas –además del Concello entraron en registro otras de particulares y de entidades del barrio–, han comenzado a llegar a los domicilios de usuarios del propano unos escritos de Gas Galicia anunciando que será la empresa que va a gestionar el suministro del propano en su vivienda. Deja claro, de este modo, que continuará con esta posibilidad para los usuarios que así lo deseen.

La plataforma Propano sí, la entidad Ti e Mais Eu Teatro y Mulleres de Caranza dieron a conocer ayer esta información, al tiempo que anuncian la convocatoria de una nueva reunión, para abordar estas novedades de la empresa, el próximo lunes, a las ocho de la tarde, en el centro cívico de Caranza. l