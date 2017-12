El Concello pone en marcha un programa de actividades para dinamizar San Pablo

Tras las reuniones mantenidas con diferentes colectivos del barrio de San Pablo y la redacción de un plan integral por parte de los vecinos denominado “El barrio de mi vida” el pasado mes de mayo, el Concello de Ferrol dio forma ayer a la iniciativa presentando un programa de actos de dinamización social y cultural para contribuir a su recuperación y al cambio de imagen en positivo del barrio.

Así, desde el próximo día 20 y hasta el 23, víspera de Nochebuena, el centro cívico del barrio acogerá las actuaciones de Asociación Cultural Musical La Nuestra (20 diciembre a las 19.00 horas), Rondalla Club de Campo (día 21 también a las siete), Marcos Mella y su grupo (día 22 a las 21.00 horas) y As Parábolas de Pakolas (día 23 a las 11.30 horas).

“Trátase de dar unha imaxe en positivo do barrio dentro das accións de Participación Cidadá. Hai que ter en conta unha peculiaridade xa que San Pablo, ao igual que acontece en Recimil, non conta cunha asociación constituída que poida optar a subvencións do Concello, co que tratamos de compensar con un evento específico de ocio pensado e centrado no barrio, tanto para maiores como para pequenos porque os veciños non teñen que padecer esta situación”, destacó el concejal Álvaro Montes.

El edil hizo referencia a que son San Pablo lleva 3 años consecutivos sin concurrir a esas subvencións, por lo que “directamente o Concello tratará de promover actividades para dar unha imaxe doutro tipo” y sacar al barrio del estado en el que se encuentra desde hace tiempo.

La campaña informativa de estas actividades se llevará a cabo estos días por todo Catabois, poniendo especial énfasis en el colegio San Xoán de Filgueira.