El Concello de Moeche recurrirá la sentencia que le obliga a indemnizar al exalcalde Cribeiro

El Ayuntamiento de Moeche recurrirá la reciente sentencia del Juzgado del Contencioso Administrativo número 1 de Ferrol en la que obliga a indemnizar al exalcalde Xulio Cribeiro con algo más de 37.000 euros por los gastos de su defensa en el pleito impulsado por la Fiscalía en 2009 por presunta malversación de fondos públicos. La sentencia es favorable al exregidor e insta al Ayuntamiento a que satisfaga la cuantía reclamada.

Sin embargo, contra de ella cabe recurso de apelación que el gobierno local ha previsto llevar adelante en los próximos días “por una cuestión de responsabilidad, de dignidad institucional y de defensa del interés público”, tal y como aseguró la alcaldesa Beatriz Bascoy.

Cribeiro reclamó los gastos de asistencia letrada y de los peritos caligráficos contratados para su defensa en el juicio del que salió absuelto en 2013 por un jurado popular. Desde el Concello recuerdan que “el fallo del tribunal jurado consideró un hecho probado que el exalcalde repostó combustible a cuenta del Ayuntamiento durante varios años y, al mismo tiempo, cobró dietas de desplazamiento”. Algo que, finalmente, no juzgó como una práctica constitutiva del delito de malversación.

La sentencia absolutoria fue recurrida por el Concello en 2013 y, posteriormente, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Fue entonces cuando Xulio Cribeiro solicitó que se le hiciera efectivo el pago de los gastos derivados de su defensa, cuantificados en el escrito en 37.025 euros. “Una petición que el ente municipal –gobernado por él mismo– no respondió ni en positivo ni en negativo, quedando rechazada de facto por un silencio administrativo contra el que el propio Cribeiro presentó un contencioso”, señalan desde el gobierno municipal.

“Nosotros seguimos considerando que no se ajusta a lo que sería razonable por tratarse de una cifra pactada libremente entre Cribeiro y los profesionales que le ayudaron a defenderse en el asunto judicial. Por este motivo creemos que el fallo debe ser recurrido y así lo haremos”, explicó ayer Beatriz Bascoy.

Para la alcaldesa, la presentación de este recurso “es una cuestión de responsabilidad, de dignidad institucional y de defensa del interés público”. Bascoy lamentó que el Concello de Moeche se encuentre en estos momentos “arrastrando un asunto que lleva casi una década enzarzando la vida política y social” que, en palabras de la regidora, “es resultado de los líos internos del PP”

“Acatamos y respetamos las sentencias, pero eso no quita que echar gasóleo a cuenta del Concello y cobrar dietas nos siga pareciendo un comportamiento, cuando menos, poco ético”, recalcó la alcaldesa del BNG.