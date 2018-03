El Concello dispone de una parcela sin uso con capacidad para mil coches

La parcela propiedad del Concello situada en la calle Irmandade Doadores de Sangue, al lado del CHUF y donde se encuentra el IES Leixa, se ha planteado en varias ocasiones como una alternativa perfecta a la falta de estacionamiento en las inmediaciones de los centros hospitalarios –Marcide y Naval–, sin embargo, nada se ha avanzado hasta el momento a este respecto.

Desde el grupo socialista se pondrá de nuevo sobre la mesa esta cuestión, instando al ejecutivo de Jorge Suárez a que inicie las gestiones precisas para que se habilite esta parcela municipal como aparcamiento público y gratuito.

El concejal del grupo del PSOE en el Concello Germán Costoya explicó ayer que el espacio tiene una superficie de casi 29.000 metros cuadrados, lo que podría dar cabida a 1.000 plazas de aparcamiento en una zona muy demandada y que cuenta con un estacionamiento subterráneo de los más caros de la ciudad.

Costoya aludió, además, a la situación del transporte público, que no llega hasta el hospital Naval y que deja fuera barrios como el de Ferrol Vello en el recorrido hasta el CHUF, por lo que el vehículo particular es prácticamente la única salida, con el handicap de la falta de aparcamiento.

Hace un par de años, desde el área de Urbanismo ya se hablaba de destinar a aparcamiento gratuito parte de esta parcela de la que dispone el Concello de Ferrol en el entorno del hospital Arquitecto Marcide, en el lugar de Pazo do Monte y orientada a la calle Irmandade de Doadores de Sangue. El gran tamaño de la propiedad –28.714 metros cuadrados– hacía que el planteamiento se limitase solo a una parte del espacio para estacionamiento. El coste del acondicionamiento determinaría entonces cuántas plazas se podrían habilitar, aunque, en todo caso, se establecerían, como mínimo tantas como las que existen ahora enfrente al propio hospital.

Las dificultades económicas –no se aprobó presupuesto alguno en lo que va de mandato– hicieron que este proyecto no avanzase y que ahora el PSOE lo vuelva a poner sobre la mesa, reconociendo que podría efectuarse por partes y no tener que acondicionar toda la zona de una sola vez. El PP tenía, en su mandato, otro proyecto para esta propiedad, un macroedificio de seguridad, que centralizase los distintos cuerpos. l