El Concello debe ejecutar una sentencia del TSXG para aprobar el presupuesto

Aunque el gobierno parecía haber solucionado el capítulo 1 de los presupuestos municipales al haber alcanzado un acuerdo con la representación de los trabajadores a este respecto, el incumplimiento de la sentencia del TSXG sobre la Relación de Puestos de Trabajo –RPT– referida a los ejercicios municipales 2013 y 2014 abre nuevos frentes e incluso la posibilidad de que no se pueda aprobar un nuevo texto económico para este ejercicio.

El informe de Secretaría Municipal advierte al Concello del incumplimiento de las sentencias del TSXG por las que se declara la nulidad del capítulo I del presupuesto y plantilla de personal de los ejercicios municipales de 2014 y 2013. El pleno aprobó dichos actos administrativos y, al no cumplirlos pese a haber transcurrido más de un año desde la asunción de la medida, sería el responsable de las consecuencias que podrían pasar por multas coercitivas.

Pero además, el informe indica que el Concello no puede aprobar otros presupuestos, anexos cuadros de personal que incluyan los puestos como trabajadores propios del Concello bajo pena de declarar su nulidad al ser contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que son firmes.

Por eso, se estima que antes de proceder a cualquier nueva aprobación del texto económico, que incluiría el capítulo de personal, se deberán ejecutar dichas sentencias y suprimir las plazas creadas en 2013 y 2014 y, como consecuencia, anular todos los actos administrativos que traigan como consecuencia dichos acuerdos.

La resolución judicial se remonta a la denuncia formulada en su día por la Asociación Profesional de Funcionarios del Concello contra la integración de 26 trabajadores de organismos autónomos del Concello tras su disolución, sin que dicho personal hubiese superado ningún concurso ni oposición al efecto.

El Concello tendría que proceder a resolver esta situación y restablecer la legalidad de una situación que se arrastra desde hace ya años. Además, como explica el informe de Secretaría, se han incumplido los requerimientos de forma sistemática.

Pese a esta situación, el ejecutivo local ha convocado para esta mañana una comisión de Facenda en la que, entre sus puntos del orden del día, presenta la aprobación inicial del presupuesto de 2017, cuyo texto se remitió el pasado viernes a los grupos de la oposición para su análisis.

Aunque hoy será cuando deban posicionarse, ya se han formulado algunas demandas como la inclusión de la cuentas de la Emafesa o el cumplimiento de esta sentencia judicial sobre personal. También se recoge en el documento económico de 2017 la tasa de saneamiento cuyo contenido todavía no ha sido aprobado por el pleno.