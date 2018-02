El Concello abre el lunes el plazo para las solicitudes de uso de la Casa da Xuventude

El Concello de Ferrol abrirá el próximo lunes 5 el plazo de 30 días naturales –hasta el 16 de marzo– para presentar las solicitudes para la cesión anual de espacios en la Casa da Xuventude, en régimen de autogestión, en base al reglamento publicado en el BOP el pasado mes de diciembre. Después de las diferentes reuniones mantenidas entre el área de Mocidade y las asociaciones y grupos juveniles, se estima que hay entre 6 y 10 grupos interesados en hacer uso de las instalaciones municipales de la calle Almendra. En la página web del Concello (www.ferrol.gal) se podrán descargar los documentos necesarios para entregar en el Rexistro Xeral.

“Se están dando pasos moi positivos. Xa estamos na fase máis bonita do proxecto que é poñelo a camiñar e notamos que os mozos e mozas están ilusionados. No pasado non se tiña nada feito nesta cidade no eido da autoxestión e, aínda que é ambicioso, cremos no apoio á participación e apostamos por poñer aos mozos no centro da política municipal logo de moito tempo esquecidos”, indicó ayer la concejala de Mocidade, Saínza Ruiz, al mismo tiempo que apuntó a que ya se han interesado por el proyecto “grupos informais” como uno integrado por alumnas de la Universidad que trabajarán en materia de igualdad.

Asimismo, la edil recordó la inversión realizada recientemente por el gobierno local para dotar de mobiliario la Casa –mesas de billar, futbolines, un equipo de música y altavoces...–, en base a las peticiones de las propias entidades juveniles. Asimismo, Ruíz adelantó que se está trabajando ya en la organización de varios cursos en dicho espacio.

La concejala avanzó además que su intención es llevar a la próxima comisión de Benestar Social una propuesta de convenio de subvenciones para entidades de este tipo, en régimen de concurrencia competitiva, con un presupuesto de 10.000 euros (2.000 como máximo para cada entidad), “para favorecer o desenvolvemento das actividades e o dinamismo da mocidade local coa maior autonomía”, indicó.