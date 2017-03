Los concejales del PSOE renuncian a sus cargos en el Consello de Emafesa

La postura sobre la tasa de saneamiento basada en unos costes determinados por la parte privada de la empresa de aguas, la opacidad del alcalde con respecto a la información de la empresa o la subordinación de los intereses de Ferrol a posturas que desde el PSOE no se comparten, son algunas de las razones alegadas por la portavoz socialista, Beatriz Sestayo para presentar su renuncia como conselleiros en el Consello de Administración de Emafesa tanto de ella como del otro edil socialista en el órgano, Bruno Díaz. El Concello –que posee el 51% de las acciones de Emafesa– quedaría de este modo únicamente representado por su presidente, el alcalde, Jorge Suárez, y el concejal de Servizos, Luis Victoria, a la espera de que los dos puestos ahora vacantes sean cubiertos. Los nuevos nombramientos deberán llevarse a pleno del Concello antes de poder ejercer como representantes en la empresa de aguas.



De este modo, como indicó Sestayo, “deixamos o camiño libre para que o alcalde poda levar a alguén que aplauda a súa sumisión”.



La comisión conjunta de Facenda y Urbanismo para abordar los puntos que se debatirán en el Consello de Administración de Emafesa –previsto, en principio, para el próximo miércoles– así como la tasa de saneamiento que también se quiere aprobar en pleno extraordinario el martes no ha hecho sino distanciar las posturas del gobierno y oposición. En este sentido, tanto PSOE como PP calificaron poco menos que de esperpento la reunión de ayer, en la que salvo el gobierno y BNG todos los grupos reservaron su postura para pleno, ya que, aseguraron, “ni siquiera se sabía que se estaba aprobando, ya que los puntos del orden del día figuraban en positivo y la votación del equipo del alcalde era en negativo”.



Se referían de este modo a la reclamación al Concello sobre el cobro de la tasa de depuración pendiente, la solicitud del preconcurso de la ley concursal de Emafesa o la gestión de los administradores de la sociedad correspondiente a 2014.



El alcalde, Jorge Suárez, informó que la postura del ejecutivo es que no procede reclamar al Concello cantidades por la tasa de depuración ya que no se ha producido dicha depuración y que tampoco se aprobará el preconcurso, ya que, al tratarse de una empresa con el 51% de las acciones en manos del Concello “trátase máis ben dunha concesión administrativa mais que dunha sociedade mercantil”. Tampoco se puede aprobar, indicó el primer edil, la gestión, ya que “non se cumpriu coa encomenda e fíxose,

ademais, unha xestión nefasta na que non se informou ao socio maioritario”. Esto será lo que se plantee en el pleno del martes, junto a la tasa de saneamiento, sobre la que no se ha producido ningún cambio desde la última sesión, al menos en lo relativo a conseguir un acuerdo ni con PSOE ni con PP, que aseguró que no se había dado respuesta a su propuesta.



Suárez aseguró, además, que una vez aprobada la tasa será cuando se pase a “defender os intereses públicos, depurando responsabilidades no fraude da EDAR que este goberno focaliza integramente na parte privada de Emafesa –Socamex-Urbaser–”. Se pedirán dos auditorías, a propuesta de la Intervención municipal, para iniciar el proceso de responsabilidad de la gestión desde la defensa del interés público.



chapuza

Pero ayer no fue el PSOE el único grupo que habló de “chapuza” en relación a la comisión convocada desde Facenda e Urbanismo. El grupo popular también habló de “actuación chapucera” del alcalde. Su portavoz, Martina Aneiros, dijo salir de la reunión sin saber si había habido o no alguna modificación en relación a la tasa, sin saber si se celebrará el pleno el martes y sin aclarar qué puntos se llevarán en el orden del día y si habrá o no alguna comisión extraordinaria previa.



Aneiros definió como "tomadura de pelo y falta de respeto a la oposición" la forma de abordar estas cuestiones por parte de Jorge Suárez , del que dijo que todo "lo hace tarde, mal y arrastro y se mueve solo por impulsos". Criticó, además, que hoy se marche a Madrid "sin fijar el día del pleno ni el orden del día".



La comisión de ayer, en la que se dudó de si lo que se iba a votar correspondía con el orden del día que se planteaba, fue, para los populares, “un ejemplo de la improvisación y de la actuación del gobierno de la Marea, que opera siempre corriendo, sin rigor ni seriedad”.