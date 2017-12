El comercio inicia de forma desigual la campaña de compras navideñas

“Cada año te cuesta más decidir si merece la pena abrir un día como hoy o quedarte en casa”. Este es el sentir mayoritario entre algunos comerciantes del centro de Ferrol que ven como cada campaña navideña los resultados son más desiguales respecto a las grandes superficies.

Por eso ayer, en el primer festivo aperturable del mes de mayor consumo, algunos optaron por no abrir en previsión de que las ventas serían escasas o casi nulas. El reparto fue también desigual incluso en el propio centro de Ferrol. A las doce del mediodía, en la calle Galiano y su prolongación de la Dolores apenas 14 tiendas estaban abiertas al público, mientras que en la Real, donde se concentran actualmente la mayoría de negocios, fueron 63 los que decidieron abrir. En la Magdalena lo hicieron 26 comerciantes, todos ellos con horarios reducidos.

Según el presidente del Centro Comercial Abierto A Magdalena, Cristóbal García Nores, esta disparidad de criterio no responde a una falta de consenso o de unidad entre los comerciantes del centro de Ferrol, sino a la libertad de cada uno de “hacer con su negocio lo que más le convenga”.

Recuperación

“Abrir no es gratis y cada empresario sabe como están sus cuentas y lo que debe de hacer. Nosotros desde la asociación emitimos unas recomendaciones de apertura que incluyen el día de hoy (por ayer), pero entendemos que no todos lo compartan, bien porque sus productos no tienen tanta salida en estas fechas o por la razón que consideren”, comenta García Nores.

El responsable de la entidad cree que el día de ayer no tiene por qué determinar la tendencia para el resto de la campaña y, por ello, mostró su confianza en que “la recuperación generalizada que hay en el país se vea reflejada en un aumento del consumo estas navidades. Habrá que esperar al final de la temporada para sacar conclusiones”.

Aunque la lluvia inclinó la balanza en favor de los centros comerciales de Odeón, Alcampo y O Boial, en ambos se vivió una jornada relativamente tranquila. “Estamos como cualquier sábado. No se nota, todavía, una aglomeración de Navidad como la que habrá en dos semanas”, explica Nuria Rico, dependienta en el polígono naronés.

Y es que la mayoría de responsables de ventas de los grandes almacenes coinciden en afirmar que los hábitos de compra han cambiado no solo por la liberalización del periodo de rebajas, sino también por el auge de jornadas como el “Black Friday” o el “Cyber Monday”.

El pequeño comercio de Ferrol también podrá abrir los próximos cuatro domingos del mes –10, 17, 24 y 31– en un año en el que, además, Nochebuena y Nocheviaja cuadran en domingo. l