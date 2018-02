Los comerciantes piden participar en las decisiones sobre movilidad

El Pacto pola Mobilidade en el que trabaja desde hace tiempo el ejecutivo local fue una de las cuestiones que ayer se abordó en la Mesa de Comercio Local de Ferrol, presidida por el alcalde, Jorge Suárez, y que contó con la participación de representantes de los grupos de la oposición, además de la Asociación de Consumidores y Usuarios, Xunta de Galicia, dos representantes del comercio local y uno de la Asociación de Comerciantes de Recimil.

El Pacto pola Mobilidade ya fue abordado en comisión y las distintas formaciones de la corporación fueron aportando algunas sugerencias o alegaciones, que se fueron incluyendo en el texto casi definitivo que se presentó ayer a la Mesa.

Desde la asociación Centro Comercial Aberto A Magdalena también se presentarán propuestas por escrito en el plazo de unos días. Estas están vinculadas con la idea de que todas las decisiones que se tomen desde el Concello en cuanto a movilidad –la peatonalización sería el caballo de batalla– puedan ser llevadas a las comisiones de trabajo que el pacto apuesta por crear para tratar la movilidad y en la que estarían representados todos estos sectores implicados de la ciudad.

La entidad de comerciantes se muestra de acuerdo con la “filosofía” del pacto y apostó, además, por que no se limite a este mandato, sino que se convierta en un acuerdo unánime que pueda tener continuidad sea quien sea el partido que esté al frente del gobierno local.



Conversaciones con Inditex

Precisamente vinculado con el comercio, se llevó a esta Mesa la iniciativa de los comerciantes y otras entidades de la ciudad de que el Concello se implicase en la defensa de que Zara se mantenga en el centro y no deje las instalaciones de la calle Real para trasladarse al centro comercial Odeón, de Narón.

El Concello manifestó su apoyo al mantenimiento de la actividad comercial de la firma de Inditex en la ciudad, como elemento clave en la dinamización del comercio en el centro histórico.

En este sentido, además de otras iniciativas, el alcalde, Jorge Suárez, ha solicitado una entrevista con la dirección de la firma de ropa para abordar las posibilidades que se pueden plantear para que Zara no abandone Ferrol. De hecho, sería la única gran urbe gallega que no dispondría de un establecimiento de esta marca.



Ayudas

En la Mesa de Comercio Local se presentaron además las ayudas que se ofrecen desde el Galp Golfo Ártabro y de las que pueden verse beneficiadas iniciativas de todo tipo vinculadas con el mar.

Desde el Concello también se abordó la próxima convocatoria de ayudas municipales para la anualidad 2018, con el fin de que se puedan realizar de forma más ágil y efectivas.

Desde el CCA A Magdalena ya se señaló que esta entidad solicitará ayudas para actividades de dinamziación. En esta misma línea, la entidad planteó la posibilidad de que el tren de comercio y turístico propiedad del Concello pueda activarse los viernes y sábado de primavera y verano, con aportaciones de los comerciantes y del Concello dando la posibilidad de utilizarlo con vales de los establecimientos o bien pagando el viaje para poder recorrer la ciudad, como sucede en otros municipios.