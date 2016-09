Las tres comarcas perderán más de 14.000 habitantes en una década

Las proyecciones de población apuntan a que en el horizonte de 2024, las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal perderán casi 15.000 habitantes –concretamente 14.478 personas– con respecto a los datos poblacionales del año pasado.

La caída paulatina de habitantes en la mayoría de los municipios de estas tres comarcas parece una constante que no tendrá solución en los próximos años, tal y como se refleja en los datos aportados por el Instituto Galego de Estatística –IGE– y que, además, se ve acrecentada con el envejecimiento de la población y la escasa natalidad, algo que se hace extensible a toda la comunidad gallega.

De los más de 195.000 residentes en las tres comarcas, con datos de 2015, en un período de casi diez años se descenderá a 180.646 habitantes.

Es la comarca de Ferrol, la de mayor número de habitantes de la zona, la que experimenta un mayor descenso de habitantes –9.791, un 6,2%–, sin embargo, en términos porcentuales será la zona del Ortegal la que sufra una caída poblacional superior, alcanzando el 15,7%, que se traduce en más de 2.000 habitantes menos, dentro de nueve años.

La comarca del Eume no se queda atrás en bajada de habitantes y desde 2015 –datos del IGE– a 2024 –proyección estimada– pierde un 10,2%, es decir, casi 2.600 personas.

Este descenso no es inmediato sino que va produciéndose escalonadamente, dejando en 2020 a las tres comarcas de la zona con 187.275 habitantes, repartidos entre Ferrolterra –151.428–, Eume –23.744– y Ortegal –12.103–.

Como viene siendo habitual en los últimos años, la población gallega es mayoritariamente femenina y esa tendencia se mantendrá en el horizonte de 2024, con diferencias entre mujeres y hombres que van desde las 263 mujeres más que hombres de la comarca de Ortegal a las más de 10.000 en la zona de Ferrolterra, pasando por una diferencia de 621 personas entre el número de mujeres y de hombres.

El envejecimiento poblacional también se desprende de las proyecciones de las que da cuenta el IGE y, como ejemplo, cabe señalar que en 2024 solo habrá en las tres comarcas 10.869 niños menores de diez años –la mayoría superan los cinco años–, frente a los 14.546 contabilizados en los datos del pasado año. Esto supone un descenso brutal de más de un 25%.

Las proyecciones de población estiman que dentro de ocho años Galicia tendrá alrededor de 120.000 vecinos menos que en la actualidad, lo que se traduce en un descenso demográfico del 4,4%, muy similar al que experimenta la provincia de A Coruña, con cerca de 44.600 ciudadanos menos.

Solo se prevé que ganen población las comarcas de Santiago –2,2%–, la lucense de Viana –16,2%– y las pontevedresas de A Paradata –5,5%– y Baixo Miño, aunque esta última de manera apenas apreciable.

La comarca de Ortegal no solo es la que pierde un porcentaje mayor de población de las tres áreas de la zona de Ferrol sino que, con más de un 15% de pérdida poblacional,s e sitúa en la caída más fuerte de la provincia de A Coruña.

El envejecimiento demográfico queda demostrado en los datos que estiman que el 31% de la población superará los 65 años en el año 2024.