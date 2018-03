Las comarcas se movilizan para pedir una comunicación necesaria por tren

“Estamos aquí para coller o tren porque é coller o futuro”. Así se manifestaba la alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy, en la estación de ferrocarril de Ferrol antes de partir en el viaje reivindicativo que, organizado por el BNG, reunió a numerosas personas de los municipios por los que discurre el trazado del tren de la costa hasta Viveiro. En sentido opuesto, desde Ribadeo, acudieron también a esta convocatoria vecinos de A Mariña, con los mismos problemas de comunicación que padecen las comarcas de Ferrolterra y Ortegal.



Los diputados Olalla Rodil y Mini Rivas, así como los alcaldes de Moeche y San Sadurniño –Secundino García– y representantes nacionalistas de diferentes municipios estuvieron arropados por vecinos de muchos concellos que ven en el tren la única oportunidad para desplazarse, pese a los retrasos y suspensiones que día a día padece este servicio, por falta de personal y avería de máquinas.



Ayer, sin embargo, el tren partió a su hora y sin registrar ningún incidente, algo que ya casi es infrecuente en los servicios de la antigua FEVE.

La regidora de Moeche explicó que para las tres comarcas se da el paso de la movilización “ante unha situación crítica”. Recordó que en un momento en el que se habla de la “lexislatura do rural”, se encuentran “sen servizos públicos para comunicarnos”.



El diputado en el Parlamento Galego Mini Rivas recordó las iniciativas parlamentarias que se están presentando y que continuarán entregándose para que se visualice esta lucha, recordando además en el acto de Viveiro que “hai infraestruturas e so hai que poñer os medios necesarios para mantelas porque temos dereito a elas”, al tiempo que hizo hincapié en que sería un medio de transporte más eficaz y limpio “e só hai que darlle forma”.

Olalla Rodil aludió a deficiencias también en la zona de A Mariña, donde el tren no llega a Alcoa, “pese a que usa FEVE para enviar a Euskadi placas de aluminio e obriga a que teñan que mover esas placas ata cinco kilómetros por carretera”.