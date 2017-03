La CIG denuncia el abandono administrativo y de servicios públicos de la Xunta en Ferrol

La federación de Administración Pública de la CIG en Ferrol ha mostrado su rechazo por lo que consideran un “abandono administrativo e de servizos públicos por parte da Xunta na comarca”.



Desde el sindicato explican que existe una importante carencia en servicios de atención sociocomunitaria, lo cual, apuntan, no facilita la salida de la “profunda crise social que padecen numerosos colectivos, cando non empeoran a súa situación con voltas e reviravoltas administrativas, que crean expectativas que non van a ser satisfeitas na realidade”.



La CIG se refiere, especialmente, “aos casos de trámites burocráticos e administrativos que a poboación de Ferrol non pode realizar nos edificios administrativos da cidade, tendo que desprazarse ás distintas xefaturas territoriais de A Coruña”.



Falta de medios

El mayor abandono, según la central nacionalista, está nos temas relacionados que la consellería de Política Social. Tras la supresión del equipo de Valoración de la Dependencia en Ferrol y el traspaso de sus funciones a los de A Coruña, en julio de 2016 se creó un nuevo equipo para solucionar los retrasos en las valoraciones del EVO. “Pero esta equipa nace coxa pois non se dota dun profesional médico que reduza os 14 meses de atrasos nos expedientes de discapacidade física”, señala la federación de la CIG en Ferrol.



Añaden, además, que el resto de personal (psicóloga y trabajadora social) no fueron nombrados hasta este mes de marzo, y no cuentan ni con un espacio físico ni con medios técnicos donde realizar su trabajo de evaluación e informes, sino que ocupan las salas del personal que están temporalmente vacías, aseguran desde la CIG.



“Ao conselleiro de Política Social que coñece a realidade do Edificio administrativo e ten manifestado publicamente as súas prioridades de actuación na comarca, pedímoslle que remedie estes problemas da súa consellería e que medie para contar con servizos administrativos de proximidade”.



La Confederación insiste en que las periferias necesitan unos servicios de atención específicos y por ello reclaman medios y recursos a la altura de las necesidades sociales existentes en esta comarca, “que solucionen verdadeiramente os problemas e non mareen aos usuarios con trámites e demoras burocráticas”.