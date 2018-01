La CIG censura la demora de la mesa de negociación para las auxiliares

La federación de Industria de la CIG en Ferrol mostró ayer su descontento con la dilación del proceso de negociación de las condiciones de las auxiliares de Navantia, cuya mesa lleva más de un mes sin reunirse, incumpliendo así el calendario marcado por las partes.

La CIG recuerda que el último movimiento se dio el pasado 15 de diciembre cuando los sindicatos mostraron su profundo rechazo a la propuesta realizada por los representantes empresariales en el encuentro anterior. La patronal había presentado un borrador en el que, entre otros puntos, se incluían unas nuevas tablas salariales que reducían hasta en un 50% los acuerdos de 2001.

Tras este rechazo de plano por parte de los sindicatos, la CIG cree que “ninguén quere poñerlle o cascabel ao gato”. La central nacionalista explica que la justificación de esta demora en una nueva reunión “é o compromiso de CCOO e UGT de convocar a comisión paritaria do convenio para lles consultar sobre as posibilidades de inclusión do texto presentado pola patronal no corpo do convenio provincial”, es decir, para buscar posibles incompatibilidades entre la pretensión de los empresarios y el marco provincial, que ya regula alguna de las materias que “se queren negociar á baixa”.



Desde la CIG creen que estos trámites consultivos no van a solucionar el auténtico problema de la industria auxiliar de Navantia, que es la recuperación de las tablas salariales de 2001.

“Polo camiño o personal das auxiliares segue a perder dereitos, ya que algunhas empresas deixaron de pagar eses acordos de forma unilateral á espera do que se pacte na mesa”. Para la CIG esto es sintomático de que la intención de algunos empresarios es aplicar los nuevos acuerdos que se alcancen de forma retroactiva, es decir, incluso a aquellos trabajadores que hoy en día cobraban por esas tablas y, por supuesto, a los que se incorporen de ahora en adelante a esas empresas.

Ante esta “demora inxustificada da negociación, a pretensión da patronal de darlle ao sector naval unha regulación propia, a oferta económica mediocre, e as medidas unilaterais de baixada dos salarios”, la CIG considera que la única solución es la unidad y la movilización.

Una declaración de intenciones que podría romper el clima de estabilidad logrado tras casi un mes de huelga y enfrentamientos entre los propios sindicatos.

La central nacionalista insiste en este mensaje a CCOO y UGT y señala “se as atitudes contemplativas non van traer a recuperación de salarios, moito menos as colaboracionistas coas empresas”. Además, la CIG incide en que la unidad que demandan el resto de sindicatos es importante, pero también “a determinación e a forza”.