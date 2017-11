Cientos de personas disfrutaron este fin de semana de la Feira do Mel e da Mazá de Ortigueira

Las inestables condiciones meteorológicas del fin de semana, sobre todo de ayer, no amilanaron el ánimo de los vecinos de la comarca de Ortegal que secundaron un año más la XXIX Feira do Mel y III da Mazá que tuvo lugar este fin de semana en Ortigueira. Los 14 puestos dedicados a la miel, donde incluso hubo la ocasión de degustarla, compartieron espacio bajo la carpa instalada en la Alameda con otros de panadería, habas de Lourenzá, venta de productos de huerta, o primarios como el queso, espacios expositivos con una selección de manzanas autóctonas con variedades como las de Loiba, y un vivero. Incluso los alumnos del instituto local dispusieron de un stand en el que recaudaron fondos para su excursión de fin de curso.

Los niños fueron unos de los grandes protagonistas del evento para los que no faltaron talleres de elaboración de velas, pintacaras y chapas, además de una yincana de 9x3 metros. Y con el fin de premiar la colaboración que colegios de Ortigueira y Mañón prestaron a esta edición, la organización, a cargo del Concello de Ortigueira y la delegación de la Asociación Galega de Apicultura (AGA), les hizo ayer entrega de copas de miel y diplomas acreditativos.

Otro de los focos de interés de la jornada fue la demostración en directo de extracción de resina, una técnica novedosa que, como indicaron desde AGA, permite abrir nuevas vías de mercado.

Además de las degustaciones gratuitas en el stand “Ortigueira entre fogones”, la organización dispuso un servicio de cátering para aquellos que optaron por comer en la feria y no perder nota del completo programa.